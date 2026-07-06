世界盃／有樣學樣？英格蘭後衛紅牌禁賽 英足協考慮上訴

英格蘭後衛昆薩。（美聯社）

英格蘭隊在世界盃 16強賽以3：2力克墨西哥後，後衛昆薩（Jarell Quansah）因紅牌將面臨停賽處分。不過，在美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的禁賽獲國際足總（FIFA）暫緩執行後，英格蘭足球總會（FA）正考慮是否就昆薩的紅牌提出上訴，希望趕上接下來對挪威的8強賽。

ESPN報導，多名消息人士透露，英足總正在評估是否針對昆薩的紅牌處分提出申訴。

昆薩因對墨西哥後衛加拉多（Jesús Gallardo）做出過高的鏟球動作，經VAR檢視後，遭主裁判直接出示紅牌，驅逐出場。

英格蘭在剩餘36分鐘少打一人的情況下，仍以3：2打敗墨西哥，晉級世界盃8強，下一戰在邁阿密迎戰挪威。

依照現行規定，昆薩將因紅牌自動停賽一場，無法出戰8強。不過，消息人士表示，在FIFA決定將美國前鋒巴洛根的一場禁賽緩刑12個月後，英足總正重新評估是否循相同途徑提出上訴。

巴洛根原因紅牌遭禁賽一場，但在美國總統川普（Donald Trump）介入要求重新審查後，FIFA宣布將其禁賽改為緩刑12個月，引發外界高度關注。

川普在英格蘭擊敗墨西哥後，也透過Truth Social發文盛讚英格蘭隊長哈凱恩（Harry Kane）是「偉大的球員」。

賽後被問及是否會請凱恩，向川普協助爭取撤銷昆薩紅牌時，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）笑稱：「或許吧，這是個不錯的開始。」

不過，圖赫爾也坦言，更令他在意的是FIFA替巴洛根開創的先例。他表示：「這件事到底從哪裡開始，又要在哪裡結束？我們可以推翻（昆薩的紅牌）嗎？」

圖赫爾進一步說：「以後是不是連黃牌都可以上訴？誰來決定那不是紅牌？到底由誰認定？」