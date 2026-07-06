FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

美國隊球員巴洛根。（新華社）

國際足總（FIFA）駁回了比利時針對美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）參賽資格的申訴，正式批准這名美國國家男子足球隊（USMNT）前鋒在世界盃 16強對決中上場。

國際足總表示，「該上訴請求被裁定不受理，理由是比利時足球協會並非相關程序的當事方，因此無權就該決定提出上訴。」「國際足總的司法機構可以決定不公開決定的理由，而只公布決定的主文部分。」

央視新聞報導，比利時足協也發布聲明，證實已收到國際足總上訴委員會關於「不受理申訴」的裁定。比利時足協稱，截至目前仍未獲得其索要的相關資料——即國際足總宣布巴洛根具備參賽資格的決定副本及依據，以及裁判報告。比利時足協指出，這已違反國際足總相關規定。

比利時足協補充道：「現已告知美國足協，如果巴洛根出現在球隊名單中，比利時足協將對其參賽資格提出異議，並保留採取一切後續行動的權利。」

福斯新聞(FoxNews)報導，此前，在美國總統川普與美國足球協會的介入下，巴洛根充滿爭議的單場紅牌禁賽處分已被取消。

比利時方面則主張，他們「別無選擇」只能對此裁決提出抗議，並表示如果巴洛根被列入官方正式的正式球員名單，他們仍可能對其參賽資格提出質疑，這為開踢前的另一波法律行動留下了伏筆。

不過就目前而言，這名主力進攻核心的解禁，無疑為即將出戰16強賽的美國隊注入了一劑強心針。