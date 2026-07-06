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巴洛根緩刑 國際足總主席打破沉默：確實接到川普電話

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川普與因凡蒂諾會面時，高舉著一張紅牌。（美聯社檔案照）
川普與因凡蒂諾會面時，高舉著一張紅牌。（美聯社檔案照）

當地時間6日，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）打破沉默，就「美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）紅牌禁賽處分被延緩執行」一事發表聲明稱：「國際足總的司法機構具有獨立性。它們自主運作，適用《國際足總紀律準則》，並依據現行條例及呈於案前的客觀事實作出裁決。這種獨立性對於維護足球運動的公信力與誠信至關重要，必須始終予以尊重。」

國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）聲明全文：

我已經注意到外界針對國際足總獨立紀律委員會對巴洛根禁賽裁決的公開評論，在此我想重申國際足總治理的核心原則。

國際足總的司法機構具有獨立性。它們自主運作，適用《國際足總紀律準則》，並依據現行條例及提交至案前的具體事實作出裁決。這種獨立性對於維護足球運動的公信力與誠信至關重要，必須始終予以尊重。

是的，我時常與美國總統川普（Donald Trump）就世界盃相關事宜交換意見；而在這件事情上，我也確實接到了川普總統的電話，就像我經常接到來自全球各地的國家元首、政府官員、足球界利害關係人以及企業高層針對許多不同議題的來電一樣。在我們的通話中，我向他闡明，目前國際足總的獨立司法機構正依程序進行法律審理，案件將由主管機構在適當時機依法作出裁決。這就是國際足總體制的運作方式，也是我將始終捍衛的原則。

在國際足總紀律委員會發布裁決時，我都會閱讀。這些裁定有時會出乎我的意料，有時我會認同，有時則不然。然而，無論我個人對某項決定是否認可，我始終尊重這些決定以及作出機構的自主權。

我們個人是否喜歡某項裁決並不重要。唯有尊重獨立機構與法治精神，方能時刻捍衛我們賽事的公正性與國際足總的公信力。

▲ 影片來源：X平台@fifamedia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他強調國際足總的司法與紀律機構具獨立性，會依《紀律準則》及客觀事實裁決，外界與個人意見都不應干預其運作。

  • 是的，他明確表示自己確實接到川普電話，並指出這類通話常見於各國元首、官員及足球利害關係人就不同議題聯繫。

  • 因凡蒂諾表示，自己閱讀紀律委員會裁定時有時同意、有時意外，但無論喜不喜歡，都必須尊重決定與作出決定的獨立機構。

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