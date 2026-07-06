巴洛根緩刑 國際足總主席打破沉默：確實接到川普電話

川普與因凡蒂諾會面時，高舉著一張紅牌。（美聯社檔案照）

當地時間6日，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）打破沉默，就「美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）紅牌禁賽處分被延緩執行」一事發表聲明稱：「國際足總的司法機構具有獨立性。它們自主運作，適用《國際足總紀律準則》，並依據現行條例及呈於案前的客觀事實作出裁決。這種獨立性對於維護足球運動的公信力與誠信至關重要，必須始終予以尊重。」

國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）聲明全文：

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