我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京突試射飛彈 日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

周星馳「功夫女足」不畏中日交惡 邀佐藤健加盟

世界盃／英格蘭韓德森坐板凳竟領黃牌 賽後慶功還「摔傷手腕」送醫

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英格蘭中場韓德森5日賽後慶祝時受傷，接受球隊醫療人員檢查與照料。(美聯社)
英格蘭中場韓德森5日賽後慶祝時受傷，接受球隊醫療人員檢查與照料。(美聯社)

英格蘭5日頂住客場龐大壓力，在世界盃足球賽16強賽以3：2擊敗墨西哥，全隊賽後在場邊和球迷一起慶功時，36歲老將韓德森（Jordan Henderson）不小心摔傷手腕，被擔架抬離球場並緊急送醫。

英格蘭在墨西哥市阿茲特克體育場爆滿80824名觀眾前，一路領先地主隊，連續3屆世足賽闖進8強，韓德森未出賽卻在慶祝活動受傷；當時英格蘭球員正和球迷一起高唱綠洲合唱團名曲Wonderwall，韓德森翻越廣告看板時重心不穩摔倒，試圖用左臂支撐身體減緩衝擊，露出痛苦表情。

隊友伯恩（Dan Burn）在一旁發現不對勁，提醒醫務人員注意可能出現的傷勢，韓德森隨後被擔架抬離球場，隊長凱恩（Harry Kane）一度以為他應該沒事，只是手臂有點狀況，但總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）說：「韓德森傷到手腕，看起來傷得很重。」

韓德森在本屆賽事只出賽1場，小組賽對巴拿馬以替補中場身分踢了7分鐘，5日雖全場坐板凳，卻在下半場傷停補時和裁判爭執，干擾比賽領到黃牌，賽後還意外受傷成為另類焦點。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭在墨西哥市阿茲特克體育場以3比2擊敗地主墨西哥，成功晉級世界盃八強，也完成連續三屆闖進八強的紀錄。

  • 他在球隊與球迷慶功高唱時翻越廣告看板，重心不穩摔倒，試圖以左臂支撐身體，結果造成手腕受傷，隨後被擔架抬離並送醫。

  • 韓德森本屆只替補出賽1場、踢了7分鐘，5日雖未上場卻在補時與裁判爭執領黃牌，之後又在賽後慶功時意外受傷成為焦點。

世界盃

上一則

世界盃／埃及16強對阿根廷 或使出「3人包夾梅西」戰術

延伸閱讀

世界盃／英格蘭晉級8強 凱恩賽後高歌慶祝「嗓子都啞了」

世界盃／英格蘭晉級8強 凱恩賽後高歌慶祝「嗓子都啞了」
世界盃／英格蘭突破魔咒 貝林漢98秒進2球 球迷突安靜

世界盃／英格蘭突破魔咒 貝林漢98秒進2球 球迷突安靜
世界盃／英格蘭重返「上帝之手」傷心地 凱恩要讓球迷「幸福的宿醉」

世界盃／英格蘭重返「上帝之手」傷心地 凱恩要讓球迷「幸福的宿醉」
世界盃／為英格蘭小球迷請命 教頭：幫小孩請假看球吧

世界盃／為英格蘭小球迷請命 教頭：幫小孩請假看球吧

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議