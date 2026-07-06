世界盃／美國隊巴洛根禁賽暫緩執行 為何破天荒？

美國隊前鋒巴洛根（右）日前在世界盃32強賽被判紅牌。（路透）

禁賽一場但暫緩一年執行。國際足聯(FIFA)5日宣佈的處罰意味著美國隊頭號射手巴洛根（Folarin Balogun）可以出戰與比利時隊的世界盃 16強賽。

知名體育數據平台Opta指出，自1970年世界盃引入紅黃牌規則以來，此前從未有球員在吃到紅牌的情況下能繼續出戰球隊的下一場世界盃正賽，巴洛根或將成為世界盃首位「染紅」後繼續出戰的球員。

FIFA5日宣布，巴洛根因在世界盃32強賽對陣波黑隊時踩踏對方球員被禁賽一場；同時依據《FIFA紀律準則》第27條，FIFA紀律委員會有權完全或部分緩期執行某項紀律處罰，對巴洛根的禁賽確定為暫緩一年執行。

FIFA公告還表示，若巴洛根在一年考察期內再次犯下性質及嚴重程度類似的違規行為，則此暫緩決定將撤銷，原處罰將予以執行，且不影響對新違規行為追加的任何額外處罰。

這一決定對東道主美國隊而言意義重大。巴洛根目前已攻入3球，是球隊頭號射手。比利時足協則發表官方聲明，表示對FIFA的這一決定「感到震驚」。

世界盃歷史上，FIFA對紅牌球員作出暫緩執行處罰的情況極為罕見。此前較有代表性的是葡萄牙球星C羅Cristiano Ronaldo）的案例。

2025年，在世界盃歐洲區預選賽對陣愛爾蘭隊時，C羅因肘擊對手被禁賽3場，禁賽還是執行了一場，FIFA同樣依據《FIFA紀律準則》第27條將其餘兩場暫緩執行，因此並未影響他參加世界盃正賽。

克羅埃西亞前鋒曼朱基奇(Mario Mandžukić)則沒有那麼「幸運」。

2013年，在世界盃歐洲區預選賽附加賽對陣冰島隊時，他因犯規被紅牌罰下，FIFA紀律委員會最初要對其禁賽兩場，克羅埃西亞隊上訴後減為一場。由於與冰島隊的比賽是克羅埃西亞隊當屆世預賽最後一場比賽，禁賽處罰順延至2014年世界盃正賽執行，這導致曼朱基奇缺席了對陣巴西隊的小組賽。這一案例也說明，FIFA在世界盃相關賽事進行紀律處罰時的慣常做法是自動停賽一場甚至追加處罰。

如果把時間再往前推，世界盃歷史上最傳奇的一次類似事件發生在1962年智利世界盃。半決賽中，巴西隊擊敗智利隊。巴西球員加林查(Garrincha)獨中兩元，但比賽尾聲時因與智利隊球員發生衝突被罰下。按照慣例，他本應無緣決賽。

FIFA隨後審查了裁判報告，由於關鍵證據存在爭議，一名被認為十分重要的邊裁未出席紀律聽證，FIFA最終沒有對加林查停賽，他得以參加決賽並幫助巴西隊衛冕。有意思的是，加林查半決賽的出色表現讓不少智利球迷折服，他們甚至請願希望加林查參加決賽。

不過，加林查的案例與今天相比存在本質區別。1962年FIFA尚未建立現代紀律準則，當時的足球競賽規則尚未引入現代意義上的紅黃牌自動停賽機制。球員被罰下場後，是否禁賽需由FIFA紀律委員會根據賽後調查單獨裁定，並非自動執行下一場停賽，賽事紀律處理擁有更大的自由裁量空間。

從加林查到曼朱基奇，到C羅，再到巴洛根，跨越60多年的幾個典型案例說明，FIFA雖然有允許被罰下場球員繼續參賽的先例，但無論過去還是現在，都屬於極少數情況。尤其在現代紀律體系下，《FIFA紀律準則》第27條雖然賦予紀律委員會暫緩執行處罰的權力，但實際使用極為謹慎。

巴洛根禁賽暫緩執行由此成為世界盃紀律處罰史上一個「破天荒」的案例。