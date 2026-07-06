世界盃／巴洛根撤銷禁賽 美國隊主帥認利多：他也不一定先發

美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）5日在西雅圖出席世界盃賽前記者會。（路透）

美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）前一戰吞下紅牌禁賽1場，不過國際足球總會將允許他在下一戰出賽，比利時隊總教練賈西亞（Rudi Garcia）5日在賽前記者會上表達了不滿，「我才知道，7月5日竟然是國際足聯的愚人節。」

被問及是否會向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，或是否認為川普影響了國際足聯的決定時，賈西亞拒絕評論。

美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）對比利時隊的感受表示理解，但認為國際足聯的決定對足球運動有利，「沒有比這更公平的了」。

「我認為，任何真正關注這項運動並信奉道德與公正的人，都應該為這一決定感到高興。」他說，「在對陣波赫隊的比賽中，我們已經受到了足夠的懲罰——在遭遇一次完全不公平的判罰後，我們不得不以10人應戰長達30多分鐘。」

波切蒂諾承認，巴洛根能夠出場是一大利好，但他強調美國隊的實力在於整體。「我們的力量源於26名球員。」他說，「也許明天我會讓巴洛根坐替補席。誰知道呢？」

美國隊正力爭繼2002年世界盃 後再次闖入八強。巴洛根目前打入三球，是美國隊頭號射手。

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