世界盃／巴洛根撤銷禁賽 美國隊主帥認利多：他也不一定先發
美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）前一戰吞下紅牌禁賽1場，不過國際足球總會將允許他在下一戰出賽，比利時隊總教練賈西亞（Rudi Garcia）5日在賽前記者會上表達了不滿，「我才知道，7月5日竟然是國際足聯的愚人節。」
被問及是否會向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，或是否認為川普影響了國際足聯的決定時，賈西亞拒絕評論。
美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）對比利時隊的感受表示理解，但認為國際足聯的決定對足球運動有利，「沒有比這更公平的了」。
「我認為，任何真正關注這項運動並信奉道德與公正的人，都應該為這一決定感到高興。」他說，「在對陣波赫隊的比賽中，我們已經受到了足夠的懲罰——在遭遇一次完全不公平的判罰後，我們不得不以10人應戰長達30多分鐘。」
波切蒂諾承認，巴洛根能夠出場是一大利好，但他強調美國隊的實力在於整體。「我們的力量源於26名球員。」他說，「也許明天我會讓巴洛根坐替補席。誰知道呢？」
美國隊正力爭繼2002年世界盃後再次闖入八強。巴洛根目前打入三球，是美國隊頭號射手。
內文指出，巴洛根前一戰因紅牌原本要禁賽一場，但國際足聯最終允許他在下一戰出賽。報導未詳述撤銷原因，只呈現比賽判決與後續爭議。 賈西亞在賽前記者會上表達強烈不滿，甚至諷刺7月5日像是國際足聯的愚人節。他也被問到是否上訴或是否受政治影響，但未進一步評論。 波切蒂諾認為國際足聯的決定對足球公平，並表示巴洛根能出賽是利多。不過他強調美國隊靠的是26人整體，甚至說不排除讓巴洛根先坐板凳。
精華 FAQ
內文指出，巴洛根前一戰因紅牌原本要禁賽一場，但國際足聯最終允許他在下一戰出賽。報導未詳述撤銷原因，只呈現比賽判決與後續爭議。
賈西亞在賽前記者會上表達強烈不滿，甚至諷刺7月5日像是國際足聯的愚人節。他也被問到是否上訴或是否受政治影響，但未進一步評論。
波切蒂諾認為國際足聯的決定對足球公平，並表示巴洛根能出賽是利多。不過他強調美國隊靠的是26人整體，甚至說不排除讓巴洛根先坐板凳。
上一則
MLB／鄭宗哲首度單場雙安 紅襪3連戰清盤天使
下一則