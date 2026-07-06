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世界盃／美國隊巴洛根禁賽撤銷 挪威主帥發聲：FIFA鑄下大錯

中通社／香港7月6日電
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挪威隊總教練索爾巴肯慶祝球隊擊敗巴西，晉級世界盃8強。（歐新社）
挪威隊總教練索爾巴肯慶祝球隊擊敗巴西，晉級世界盃8強。（歐新社）

國際足聯7月5日宣布，美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）將具備出戰世界盃16強對陣比利時一役的資格。儘管他在上一場擊敗波赫的比賽中吃到紅牌，但他將暫時不受停賽處罰。

在2：0戰勝波赫的比賽中，25歲的巴洛根因踩踏波赫球員的腳踝，而被主裁出示紅牌罰下。

國際足聯發布公告稱：「該場禁賽的執行暫緩一年，進入考察期。若巴洛根在考察期內再次犯下性質及嚴重程度類似的違規行為，則此暫緩決定將撤銷，原處罰將予以執行，且不影響對新違規行為追加的任何額外處罰。」

據消息人士透露，川普曾致電國際足聯主席英凡提諾（Gianni Infantino），要求復核巴洛根的紅牌。

對於國際足聯這一決定，挪威隊主教練斯索爾巴肯（Ståle Solbakken）同日說，「我認為這是國際足聯的一個重大錯誤」，「他吃到紅牌，VAR也判定那是紅牌，他被罰下了，這就意味著他要停賽一場。」

索爾巴肯說，「我認為這件事真正糟糕的地方在於，它可能會一直籠罩著美國隊。因為如果他們擊敗比利時，這件事將成為額外的話題。」

「這是一個糟糕的決定，會傷害世界盃。我也為美國隊感到遺憾。」索爾巴肯還說，這一裁定是在川普親自向英凡蒂諾提出申訴後作出的。

7月6日，美國隊將在西雅圖與比利時隊進行16強賽。

精華 FAQ

  • 他在對波赫的比賽中，因踩踏對方球員腳踝而被主裁直接出示紅牌，依規原本應被停賽一場。

  • FIFA宣布暫緩執行該場禁賽一年，讓巴洛根立即具備出戰資格；若考察期內再犯類似違規，原處罰才會恢復。

  • 索爾巴肯認為這是FIFA重大錯誤，既然VAR已認定為紅牌，就應停賽；他也擔心此事會拖累世界盃的公信力。

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