世界盃開賽後 FBI查扣600架無人機

聯邦調查局(FBI)表示，自6月11日世界盃 在美國本土開賽以來，全美在球場附近因違規遭查扣的無人機總數在不到兩周內便增加了一倍；該局已在各比賽場館附近查扣超過600架無人機，因當局認定這些設備侵犯了限制飛航空域。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，FBI與全美各地方及州執法機關的授權操作人員，正共同監控世界盃賽事場館及相關球迷活動周邊的無人機飛行情況，主導取締無人機行動，大多數違規案件都以開立罰單及查扣無人機處置。

聯邦航空管理局(FAA)負責管理空域，而無人機持有人有責任了解並遵守相關飛航限制，每場世界盃比賽開始前三小時，都會實施無人機禁飛，這項限制會持續至比賽結束後三小時。截至目前，在堪薩斯市(Kansas City)的世界盃球場外已有32架無人機遭到查扣。

聯邦檢察官普萊斯(R. Matthew Price)表示：「在臨時飛航限制(Temporary Flight Restrictions，TFR)空域內操作無人機不僅違法，也十分危險。我的辦公室致力於透過維持空域無人機禁飛，保障社區居民及訪客的安全。如果你看到無人機違規飛行，請立即通報。如果你正在操作非法無人機，請三思而行，因為違規者將被聯邦司法部追究責任。」

一宗6月中旬的案件顯示FBI如何偵測無人機並消除其威脅。一名33歲宏都拉斯籍男子佛羅雷斯(Luis Mauricio Flores Ordonez)因在達拉斯體育場(Dallas Stadium)實施臨時飛航限制期間，在周圍操作一架未註冊的中國製大疆(DJI) Mini 3 PRO無人機，FBI偵測到該架無人機後，數秒內便由反無人機小組人員鎖定並接觸佛羅雷斯。佛羅雷斯違反聯邦法律而遭聯邦當局起訴，已羈押候審。

FBI表示其反無人機裝置包括攝影機、雷達、監聽設備等，執法部門可以透過這些設備控制非法無人機，並將其引導至安全區域，在必要情況下也可以強制其墜毀。FBI亦表示他們尊重無人機操作員的權利，無意在無限制區域阻礙他們飛行，但很難區分是愛好和意圖作惡。