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世界盃／川普致電國際足總主席 要求檢討巴洛根紅牌

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
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總統川普日前致電國際足球總會主席英凡提諾，要求他針對美國隊前鋒巴洛根（圖）所受的...
總統川普日前致電國際足球總會主席英凡提諾，要求他針對美國隊前鋒巴洛根（圖）所受的禁賽處分進行檢討。（美聯社）

美國「紐約時報」報導，總統川普日前致電國際足球總會主席英凡提諾，要求他針對美國隊前鋒巴洛根所受的禁賽處分進行檢討。國際足總今天作出暫緩執行這項處分的罕見決定。

法新社報導，巴洛根（Folarin Balogun）在美國以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中，因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）右腳踝而被紅牌罰下。

根據國際足球總會（FIFA）規定，被直接紅牌罰下會自動觸發一場禁賽，且球隊無法對此提出上訴。這也讓巴洛根原本將缺席對比利時的16強賽。

不過「紐約時報」（The New York Times）引述3位匿名的知情人士指出，川普1日曾致電英凡提諾（Gianni Infantino），要求對這項裁定進行檢討。國際足總今天作出罕見決定，宣布將這項禁賽處分暫緩執行一年。

川普隨即在真實社群（Truth Social）平台發文指出：「感謝國際足總做了對的事，扭轉了一個重大不公！」

皇家比利時足球協會（Royal Belgian Football Association）今天則表示，對於國際足總撤銷巴洛根紅牌，使他得以在迎戰比利時的16強賽上場一事，感到「震驚」。

比利時足協在聲明中指出：「國際足球總會作出遭到禁賽處分的美國球員巴洛根有資格參加星期一美國對比利時的比賽，比利時皇家足球協會對於此一決定感到震驚。」足協表示，正在「評估各種可能的選項」。

精華 FAQ

  • 根據報導，川普曾致電國際足總主席英凡提諾，要求重新檢討巴洛根因紅牌遭到的禁賽處分，最後促成國際足總罕見暫緩執行。

  • 巴洛根在美國以二比零擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中，因踩到對手右腳踝被紅牌罰下，原本將缺席對比利時的16強賽。

  • 比利時皇家足球協會表示對國際足總撤銷巴洛根紅牌、讓他能出戰對比利時一事感到震驚，並稱正在評估各種可能的後續選項。

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