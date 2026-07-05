家人急瘋、國際刑警出動…英球迷失聯10天 竟在酒吧看球

一名預計前往波士頓觀看世界盃的英格蘭足球迷，途中失聯10天，家人急瘋、連國際刑警都出動，後來才發現他人在西班牙看球。圖為在波士頓看球的英格蘭球迷，示意圖，非文中當事人。(美聯社)

一名前往美國觀看世界盃 途中失聯10天的英格蘭足球迷，近日被發現人其實仍在西班牙，而且完全不知道家人正焦急地四處尋找他。

65歲的休伊特(Michael Hewitt)是里茲聯(Leeds United)的鐵桿球迷。據里茲地方新聞網站「里茲直播」(Leeds Live)報導，他離開英國後，於6月21日在巴塞隆納最後一次與家人通話。

休伊特原本計畫在西班牙短暫停留後，飛往波士頓觀看英格蘭隊比賽。

不過，根據他的弟弟蓋瑞(Gary)告訴美國太陽報(US Sun)，休伊特抵達巴塞隆納後不久便遺失手機，而手機內存有所有電子機票和旅遊資訊，導致他無法繼續行程，只能滯留當地。

蓋瑞表示：「他一到巴塞隆納沒多久就把手機弄丟了，手機裡存的電話號碼他一個也記不起來。」

「他也沒想到要去大使館，因為護照和錢都還在身上，認為大使館應該不會處理這種事情。」

綽號「小米克」(Little Mick)的休伊特因無法上網，完全不知道家人已經焦急地展開尋人行動。

「他反而就在巴塞隆納四處遊玩，還在酒吧裡看英格蘭隊的比賽。」

家人最後一次獲得他的行蹤，是透過臉書一張他出現在巴塞隆納某間酒吧的照片，之後便再也聯絡不上。

英國外交、國協及發展事務部(Foreign, Commonwealth and Development Office)與國際刑警組織(Interpol)隨後介入協尋，家屬也呼籲當地民眾協助轉發尋人資訊。

在他與家人失聯10天後，英國駐西班牙大使館透過刷卡紀錄追查到他入住的飯店，並於隔天協助他與家人重新取得聯繫。

蓋瑞在臉書發文表示，歷經這場驚心動魄的跨國尋人過程後，一家人終於能放下心。

「身為家人，我們一直在這場可怕的經歷下祈禱，最後雖然有些尷尬，但總算是迎來一個幸福圓滿的結局。」