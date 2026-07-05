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維德角門將沃齊尼亞 傳加盟邁阿密國際成梅西隊友？

維德角門將沃齊尼亞 傳加盟邁阿密國際成梅西隊友？

世界新聞網王若馨／即時報導
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阿根廷球星梅西(左)與維德角門將沃齊尼亞握手。(新華社)
阿根廷球星梅西(左)與維德角門將沃齊尼亞握手。(新華社)

維德角40歲門將沃齊尼亞(Vozinha，本名Josimar José Évora Dias)在世界盃32強賽面對阿根廷一戰完成多次撲救、聲名大噪後，網路近日流傳他可能成為梅西隊友、加盟邁阿密國際足球俱樂部，不過這項傳聞目前僅止於社群媒體及部分海外傳媒轉述，未獲得任何一方證實。

傳聞如何而來

相關說法最早可見於Instagram、X等平台的球迷帳號及球隊資訊彙整帳號，多數是來自球迷的熱切希望。隨後，巴拿馬TVN、墨西哥El Informador、阿根廷Cuestión Entrerriana等拉丁美洲媒體以「據多方消息」等字眼跟進轉述，但均未指名具體消息來源。

目前邁阿密國際俱樂部、老闆貝克漢(David Beckham)本人、沃齊尼亞或其經紀團隊，均未發表任何聲明。

部分拉美媒體同時提及墨甲球隊藍十字(Cruz Azul)也對沃齊尼亞有興趣，顯示外界對其下一步仍在臆測階段。

沃齊尼亞原效力葡萄牙乙級球隊查維斯(GD Chaves)，合約於6月底到期，目前為自由球員身分，若轉隊將不涉及轉會費。

世界盃期間，他在多場賽事中表現極為出色，更在對阿根廷一役完成多次撲救，個人Instagram追蹤人數也從賽前約5萬暴增至逾2000萬。

精華 FAQ

  • 目前只有Instagram、X等球迷帳號與部分拉美媒體轉述，內容多以「據多方消息」帶過，並未提供可核實的具體來源，因此仍屬未證實傳聞。

  • 他在2026世界盃對阿根廷一役多次完成精彩撲救，表現迅速爆紅，個人追蹤數也暴增，因而引發邁阿密國際等球隊可能網羅他的猜測。

  • 內文提到部分拉美媒體也說墨甲球隊藍十字對沃齊尼亞有興趣。不過同樣沒有明確消息來源，顯示他的下一站仍停留在外界臆測階段。

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