我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴洛根紅牌禁賽暫緩執行 美國戰比利時可出賽

委國雙震小球迷痛失家人和1條腿 C羅暖心邀看比賽

委國雙震10歲小球迷痛失家人和1條腿 C羅暖心邀看比賽

中央社紐約4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度。(路透)
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度。(路透)

委內瑞拉10歲男童米耶萊斯在近日地震中失去雙親、哥哥及一條腿，他只想要一張葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度的貼紙，C羅卻親自為男孩錄製暖心影片，邀請他到現場觀賞自己比賽。

「紐約郵報」（New York Post）報導，米耶萊斯（Andrés Mieles）位於拉圭拉（La Guaira）的家毀於6月24日的雙震，米耶萊斯隨即獲救，但家人不幸罹難。

上週末，米耶萊斯躺在醫院病床上時，被錄到說希望得到5度金球獎得主羅納度（Cristiano Ronaldo）的貼紙，那是2026年世界盃足球賽收藏冊980張貼紙之一。

他的故事觸動許多人的心，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）一名高層。此人於是聯絡曾替皇馬效力9季的羅納度，並把羅納度的影片傳給委內瑞拉音樂人波約（Armando Poyo）。

波約昨天到醫院，將影片和其他禮物送給右腿截肢的米耶萊斯。

影片中，羅納度說：「嗨，安德瑞斯（米耶萊斯），你好嗎？我錄這段影片，是想送你一個大大的擁抱。」

「我知道你是我的忠實球迷。等你覺得好一點，我想邀請你來看一場我的比賽，好好享受比賽的樂趣。好嗎？」

羅納度補充道：「我很想見見你，祝一切順利，我的朋友。」

波約今天在社群媒體上透露，羅納度還送了一件簽名球衣給米耶萊斯。

羅納度2日助葡萄牙隊在加拿大多倫多（Toronto）擊敗克羅埃西亞，順利闖進16強，接下來將與西班牙隊一較高下。

精華 FAQ

  • 米耶萊斯的家在拉圭拉的雙震中倒塌後，他雖被救出，卻失去了雙親與哥哥，並且自己右腿也必須截肢，遭逢極大變故。

  • 他在病床上表示，只希望得到一張C羅的貼紙，這份純真的願望被錄下後迅速傳開，因而感動許多民眾，也引起皇馬高層注意。

  • C羅親自拍攝影片向米耶萊斯送上擁抱與祝福，表示等他好一點要邀請他到現場看比賽，之後還透過波約送出簽名球衣。

世界盃

上一則

溫網／拍下前冠軍搭檔 謝淑薇退種子闖第3輪

下一則

大轉折…巴洛根紅牌禁賽暫緩執行 美國戰比利時可出賽

延伸閱讀

世界盃／親見C羅踢球 非營利組織募得5000張免費票

世界盃／親見C羅踢球 非營利組織募得5000張免費票
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
世界盃小組賽尾聲 葡萄牙迎戰哥倫比亞爭K組龍頭

世界盃小組賽尾聲 葡萄牙迎戰哥倫比亞爭K組龍頭
世界盃／夢幻工作？兩球迷關透明籠子 全程看104場領5萬元

世界盃／夢幻工作？兩球迷關透明籠子 全程看104場領5萬元

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉