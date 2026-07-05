委國雙震10歲小球迷痛失家人和1條腿 C羅暖心邀看比賽
委內瑞拉10歲男童米耶萊斯在近日地震中失去雙親、哥哥及一條腿，他只想要一張葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度的貼紙，C羅卻親自為男孩錄製暖心影片，邀請他到現場觀賞自己比賽。
「紐約郵報」（New York Post）報導，米耶萊斯（Andrés Mieles）位於拉圭拉（La Guaira）的家毀於6月24日的雙震，米耶萊斯隨即獲救，但家人不幸罹難。
上週末，米耶萊斯躺在醫院病床上時，被錄到說希望得到5度金球獎得主羅納度（Cristiano Ronaldo）的貼紙，那是2026年世界盃足球賽收藏冊980張貼紙之一。
他的故事觸動許多人的心，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）一名高層。此人於是聯絡曾替皇馬效力9季的羅納度，並把羅納度的影片傳給委內瑞拉音樂人波約（Armando Poyo）。
波約昨天到醫院，將影片和其他禮物送給右腿截肢的米耶萊斯。
影片中，羅納度說：「嗨，安德瑞斯（米耶萊斯），你好嗎？我錄這段影片，是想送你一個大大的擁抱。」
「我知道你是我的忠實球迷。等你覺得好一點，我想邀請你來看一場我的比賽，好好享受比賽的樂趣。好嗎？」
羅納度補充道：「我很想見見你，祝一切順利，我的朋友。」
波約今天在社群媒體上透露，羅納度還送了一件簽名球衣給米耶萊斯。
羅納度2日助葡萄牙隊在加拿大多倫多（Toronto）擊敗克羅埃西亞，順利闖進16強，接下來將與西班牙隊一較高下。
米耶萊斯的家在拉圭拉的雙震中倒塌後，他雖被救出，卻失去了雙親與哥哥，並且自己右腿也必須截肢，遭逢極大變故。 他在病床上表示，只希望得到一張C羅的貼紙，這份純真的願望被錄下後迅速傳開，因而感動許多民眾，也引起皇馬高層注意。 C羅親自拍攝影片向米耶萊斯送上擁抱與祝福，表示等他好一點要邀請他到現場看比賽，之後還透過波約送出簽名球衣。
精華 FAQ
米耶萊斯的家在拉圭拉的雙震中倒塌後，他雖被救出，卻失去了雙親與哥哥，並且自己右腿也必須截肢，遭逢極大變故。
他在病床上表示，只希望得到一張C羅的貼紙，這份純真的願望被錄下後迅速傳開，因而感動許多民眾，也引起皇馬高層注意。
C羅親自拍攝影片向米耶萊斯送上擁抱與祝福，表示等他好一點要邀請他到現場看比賽，之後還透過波約送出簽名球衣。
上一則
溫網／拍下前冠軍搭檔 謝淑薇退種子闖第3輪
下一則