世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

法國在世界盃 16強戰靠著隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場罰進12碼，以1：0力克巴拉圭，挺進8強。不過，比賽結束後卻爆發插曲，巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）因握手遭拒，一氣之下將比賽用球朝姆巴佩背後丟去，所幸姆巴佩未予理會，衝突未進一步升高。

這個插曲發生在終場哨響後，當法國球員慶祝晉級時，吉爾主動走向姆巴佩，伸手祝賀對方，但仍沉浸在勝利喜悅中的姆巴佩似乎未注意到吉爾的示意，直接從他身旁走過。吉爾因感到遭到冷落，一時情緒失控，將比賽用球朝姆巴佩背後丟去，隨後轉身離開。

姆巴佩沒有回頭，也沒有做出任何回應，繼續與隊友慶祝晉級。

巴拉圭上一輪才在PK戰爆冷淘汰德國，此役同樣展現頑強防守，長時間限制法國攻勢。吉爾全場多次上演精彩撲救，包括正規時間尾聲擋下姆巴佩射門，以及傷停補時再度兩度化解險情，避免比分進一步擴大。

吉爾賽後表示：「如果沒有那記12碼，我相信我們有機會做到（晉級）。上半場我們踢得很好，也成功封鎖了對方的直塞球。很遺憾最後出現了12碼，但足球就是如此。」

談到用球砸姆巴佩，吉爾賽後公開致歉：「我伸手想向他表示祝賀，但他完全沒有理會我，就像我不存在一樣。當下我一時憤怒、情緒失控，但事情就只有這樣而已，沒有其他衝突。之後我冷靜下來，其實我只是想恭喜他。」

法國與巴拉圭這場比賽踢得相當激烈，巴拉圭全場採取嚴密防守，不斷以犯規打亂法國節奏，並試圖在高溫天氣下將比賽帶入激烈身體對抗。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後表示：「這並不容易，對手用盡各種方法應戰。這種踢法或許不討喜，但他們防守得很好，面對南美球隊一向都不好踢。」

世界新聞網製圖