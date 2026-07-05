世界盃／「藍鯊」維德角門將遺憾 和梅西未換成球衣

非洲小國維德角門將沃齊尼亞(右)原準備和梅西交換球衣，但忙著接受採訪而未如願。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 維德角世界盃初登場就逼阿根廷進入延長賽，雖2比3惜敗，門將沃齊尼亞的神勇表現與未能換到梅西球衣的遺憾，成為全場焦點。

首度登上世界盃 舞台的非洲黑馬維德角（Cape Verde），3日在32強淘汰賽中展現出令世界震驚的韌性，硬是將衛冕軍阿根廷逼入延長賽，儘管最終以2：3惜敗，但這群「藍鯊」戰士已經在足球歷史上寫下最壯麗的初登場。

這場高強度對抗的焦點，無疑是維德角40歲的傳奇門將沃齊尼亞(Vozinha)，他賽前直言「與歷史最佳球王梅西交手是終極夢想」的他，此役在門前宛如守護神，全場共有八次驚人撲救，其中包括一次擋下梅西的自由球突襲，屢屢化解阿根廷的必進之球。

維德角全場燃繞生命般的拚搏，贏得了對手的最高敬意。阿根廷主帥斯卡洛尼(Lionel Scaloni)賽後大方祝賀，「他們證明了自己是非常出色的球隊，世界盃絕無軟柿子。」

梅西也給予這支非洲勁旅極高評價，「他們用自己的武器打擊了我們，讓我們疲於奔跑。這屆世界盃正告訴我們，一切都是如此均勢、如此複雜。」

沃齊尼亞原先希望，賽後可以和梅西交換球衣，不過很可惜最終未能如願。他說：「賽後我一直被即時採訪拉走—他們（媒體）把一切都毀了！不過沒關係，生活就是這樣。原本約好在休息室通道，但後來沒能碰上，也許將來還會有機會吧，誰知道呢？」

非洲小國維德角首次進入世足會內賽就突破小組賽，並與衛冕軍阿根廷戰到最後一刻才遭淘汰，門將沃齊尼亞功不可沒。(美聯社)

從無名之輩到驚艷世界，人口約僅有50多萬的維德角雖然遺憾止步，但他們不屈的靈魂已為這座西非島國贏得全世界球迷的掌聲，淘汰賽的殘酷帶走了他們的晉級夢，卻帶不走這支「藍鯊」帶給世人的無限感動。

維德角雖敗猶榮的史詩級表現，不僅贏得全球足壇的掌聲，這支非洲韌性之師，也將帶著FIFA頒發的1100萬美元晉級獎金與歷史榮耀光榮返鄉。

該隊門將沃齊尼亞因優異表現而暴紅，社群粉絲暴增，Instagram（IG）追蹤人數飆破2000萬。光是世界盃首周，他在各大媒體創造的品牌價值就達到1770萬美元。

非洲小國維德角首次進入世足會內賽就突破小組賽，並與衛冕軍阿根廷戰到最後一刻才遭淘汰，門將沃齊尼亞功不可沒。(歐新社)