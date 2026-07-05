世界盃／「藍鯊」維德角門將遺憾 和梅西未換成球衣
維德角世界盃初登場就逼阿根廷進入延長賽，雖2比3惜敗，門將沃齊尼亞的神勇表現與未能換到梅西球衣的遺憾，成為全場焦點。
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維德角世界盃初登場就逼阿根廷進入延長賽，雖2比3惜敗，門將沃齊尼亞的神勇表現與未能換到梅西球衣的遺憾，成為全場焦點。
首度登上世界盃舞台的非洲黑馬維德角（Cape Verde），3日在32強淘汰賽中展現出令世界震驚的韌性，硬是將衛冕軍阿根廷逼入延長賽，儘管最終以2：3惜敗，但這群「藍鯊」戰士已經在足球歷史上寫下最壯麗的初登場。
這場高強度對抗的焦點，無疑是維德角40歲的傳奇門將沃齊尼亞(Vozinha)，他賽前直言「與歷史最佳球王梅西交手是終極夢想」的他，此役在門前宛如守護神，全場共有八次驚人撲救，其中包括一次擋下梅西的自由球突襲，屢屢化解阿根廷的必進之球。
維德角全場燃繞生命般的拚搏，贏得了對手的最高敬意。阿根廷主帥斯卡洛尼(Lionel Scaloni)賽後大方祝賀，「他們證明了自己是非常出色的球隊，世界盃絕無軟柿子。」
梅西也給予這支非洲勁旅極高評價，「他們用自己的武器打擊了我們，讓我們疲於奔跑。這屆世界盃正告訴我們，一切都是如此均勢、如此複雜。」
沃齊尼亞原先希望，賽後可以和梅西交換球衣，不過很可惜最終未能如願。他說：「賽後我一直被即時採訪拉走—他們（媒體）把一切都毀了！不過沒關係，生活就是這樣。原本約好在休息室通道，但後來沒能碰上，也許將來還會有機會吧，誰知道呢？」
從無名之輩到驚艷世界，人口約僅有50多萬的維德角雖然遺憾止步，但他們不屈的靈魂已為這座西非島國贏得全世界球迷的掌聲，淘汰賽的殘酷帶走了他們的晉級夢，卻帶不走這支「藍鯊」帶給世人的無限感動。
維德角雖敗猶榮的史詩級表現，不僅贏得全球足壇的掌聲，這支非洲韌性之師，也將帶著FIFA頒發的1100萬美元晉級獎金與歷史榮耀光榮返鄉。
該隊門將沃齊尼亞因優異表現而暴紅，社群粉絲暴增，Instagram（IG）追蹤人數飆破2000萬。光是世界盃首周，他在各大媒體創造的品牌價值就達到1770萬美元。
維德角首度站上世界盃淘汰賽舞台，就把衛冕軍阿根廷逼到延長賽，最終僅以2比3惜敗。雖然未能晉級，但球隊展現的韌性與拚勁，讓全世界都看見這支黑馬。 40歲的沃齊尼亞全場做出八次精彩撲救，還成功化解梅西的自由球攻門，多次守住球門不失。他賽前就表示，能與梅西交手是終極夢想，表現也因此備受讚譽。 他原本期待賽後和梅西交換球衣，但因接受即時採訪被媒體攔下，錯過了原本約好的通道碰面機會。雖然留下遺憾，他仍表示未來也許還有機會再次實現。
精華 FAQ
維德角首度站上世界盃淘汰賽舞台，就把衛冕軍阿根廷逼到延長賽，最終僅以2比3惜敗。雖然未能晉級，但球隊展現的韌性與拚勁，讓全世界都看見這支黑馬。
40歲的沃齊尼亞全場做出八次精彩撲救，還成功化解梅西的自由球攻門，多次守住球門不失。他賽前就表示，能與梅西交手是終極夢想，表現也因此備受讚譽。
他原本期待賽後和梅西交換球衣，但因接受即時採訪被媒體攔下，錯過了原本約好的通道碰面機會。雖然留下遺憾，他仍表示未來也許還有機會再次實現。
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