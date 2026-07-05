我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

世界盃／「藍鯊」維德角門將遺憾 和梅西未換成球衣

記者劉肇育／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
非洲小國維德角門將沃齊尼亞(右)原準備和梅西交換球衣，但忙著接受採訪而未如願。(...
非洲小國維德角門將沃齊尼亞(右)原準備和梅西交換球衣，但忙著接受採訪而未如願。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

維德角世界盃初登場就逼阿根廷進入延長賽，雖2比3惜敗，門將沃齊尼亞的神勇表現與未能換到梅西球衣的遺憾，成為全場焦點。

首度登上世界盃舞台的非洲黑馬維德角（Cape Verde），3日在32強淘汰賽中展現出令世界震驚的韌性，硬是將衛冕軍阿根廷逼入延長賽，儘管最終以2：3惜敗，但這群「藍鯊」戰士已經在足球歷史上寫下最壯麗的初登場。

這場高強度對抗的焦點，無疑是維德角40歲的傳奇門將沃齊尼亞(Vozinha)，他賽前直言「與歷史最佳球王梅西交手是終極夢想」的他，此役在門前宛如守護神，全場共有八次驚人撲救，其中包括一次擋下梅西的自由球突襲，屢屢化解阿根廷的必進之球。

維德角全場燃繞生命般的拚搏，贏得了對手的最高敬意。阿根廷主帥斯卡洛尼(Lionel Scaloni)賽後大方祝賀，「他們證明了自己是非常出色的球隊，世界盃絕無軟柿子。」

梅西也給予這支非洲勁旅極高評價，「他們用自己的武器打擊了我們，讓我們疲於奔跑。這屆世界盃正告訴我們，一切都是如此均勢、如此複雜。」

沃齊尼亞原先希望，賽後可以和梅西交換球衣，不過很可惜最終未能如願。他說：「賽後我一直被即時採訪拉走—他們（媒體）把一切都毀了！不過沒關係，生活就是這樣。原本約好在休息室通道，但後來沒能碰上，也許將來還會有機會吧，誰知道呢？」

非洲小國維德角首次進入世足會內賽就突破小組賽，並與衛冕軍阿根廷戰到最後一刻才遭淘...
非洲小國維德角首次進入世足會內賽就突破小組賽，並與衛冕軍阿根廷戰到最後一刻才遭淘汰，門將沃齊尼亞功不可沒。(美聯社)

從無名之輩到驚艷世界，人口約僅有50多萬的維德角雖然遺憾止步，但他們不屈的靈魂已為這座西非島國贏得全世界球迷的掌聲，淘汰賽的殘酷帶走了他們的晉級夢，卻帶不走這支「藍鯊」帶給世人的無限感動。

維德角雖敗猶榮的史詩級表現，不僅贏得全球足壇的掌聲，這支非洲韌性之師，也將帶著FIFA頒發的1100萬美元晉級獎金與歷史榮耀光榮返鄉。

該隊門將沃齊尼亞因優異表現而暴紅，社群粉絲暴增，Instagram（IG）追蹤人數飆破2000萬。光是世界盃首周，他在各大媒體創造的品牌價值就達到1770萬美元。

非洲小國維德角首次進入世足會內賽就突破小組賽，並與衛冕軍阿根廷戰到最後一刻才遭淘...
非洲小國維德角首次進入世足會內賽就突破小組賽，並與衛冕軍阿根廷戰到最後一刻才遭淘汰，門將沃齊尼亞功不可沒。(歐新社)

精華 FAQ

  • 維德角首度站上世界盃淘汰賽舞台，就把衛冕軍阿根廷逼到延長賽，最終僅以2比3惜敗。雖然未能晉級，但球隊展現的韌性與拚勁，讓全世界都看見這支黑馬。

  • 40歲的沃齊尼亞全場做出八次精彩撲救，還成功化解梅西的自由球攻門，多次守住球門不失。他賽前就表示，能與梅西交手是終極夢想，表現也因此備受讚譽。

  • 他原本期待賽後和梅西交換球衣，但因接受即時採訪被媒體攔下，錯過了原本約好的通道碰面機會。雖然留下遺憾，他仍表示未來也許還有機會再次實現。

世界盃

上一則

世界盃／英格蘭重返「上帝之手」傷心地 凱恩要讓球迷「幸福的宿醉」

下一則

足球／維德角想找中國友誼賽 國足「備戰亞足」婉拒 被酸怯戰

延伸閱讀

世界盃／維德角譜寫非洲「藍鯊」狂想曲 梅西：他們表現絕非偶然

世界盃／維德角譜寫非洲「藍鯊」狂想曲 梅西：他們表現絕非偶然
世足賽／維德角獲1100萬美元獎金 沃齊尼亞：向世界擦亮招牌

世足賽／維德角獲1100萬美元獎金 沃齊尼亞：向世界擦亮招牌
世界盃／差點扳倒阿根廷 維德角門神：為隊友感到驕傲

世界盃／差點扳倒阿根廷 維德角門神：為隊友感到驕傲
世界盃／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

世界盃／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用