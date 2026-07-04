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世界盃／南韓教頭洪明甫收死亡威脅 躲洛杉磯避風頭：不知何時回國

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南韓隊6月30日返抵國門，機場有民眾手持印有洪明甫肖像的布條，寫著：「洪明甫！把...
南韓隊6月30日返抵國門，機場有民眾手持印有洪明甫肖像的布條，寫著：「洪明甫！把錢吐出來，滾出去！」（美聯社）

南韓隊在世界盃小組賽遭淘汰，餘波持續延燒。已辭去南韓隊總教練職務的洪明甫因收到死亡威脅，已離開南韓，前往美國洛杉磯。

洪明甫率領南韓隊在本屆世界盃小組賽取得1勝2敗，以分組第三遭淘汰，無緣晉級32強。他當時在墨西哥宣布辭去國家隊總教練職務，隨隊於6月30日返回南韓後，僅隔兩天便從仁川機場搭機前往洛杉磯。據悉，由於家人長期居住當地，他將先在美國休息一段時間。

洪明甫7月2日離韓前接受媒體訪問時表示：「我確實有些話想說，總有一天真相會完整公開。」至於是否會返國出席國會聽證，他僅回應：「我不知道，我也不知道何時會回國。」

外界先前盛傳，南韓隊在世界盃期間出現內部不和，甚至有報導指出，在對墨西哥賽後，洪明甫曾與隊長孫興慜發生衝突。不過，洪明甫否認相關傳聞。

他表示：「對墨西哥比賽後，球隊氣氛確實有些低迷，但我不認為隊內存在任何問題。」

事實上，洪明甫的任命自一開始便飽受爭議，外界質疑韓國足球協會（KFA）遴選總教練的程序是否透明、公正。如今世界盃提前出局，不僅導致洪明甫辭職，也讓外界要求韓國足協全面檢討管理與決策機制的聲浪持續升高。

精華 FAQ

  • 他在球隊於小組賽遭淘汰後收到死亡威脅，因此先辭去國家隊總教練職務，並於返韓後不久飛往洛杉磯暫避風頭，順道陪伴長居當地的家人。

  • 他表示自己確實有些話想說，但真相終有一天會完整公開；至於是否返國出席國會聽證，他則坦言不知道，也不清楚自己何時會回國。

  • 因為洪明甫任命本就被質疑遴選程序不透明，世界盃又提前出局，還傳出隊內不和與球員衝突，讓外界更要求足協全面檢討管理與決策機制。

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