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世界盃／球員要吃威而鋼？英格蘭16強對墨西哥 FIFA因1理由放行

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英格蘭隊7月4日在墨西哥城備戰。（路透）
英格蘭隊7月4日在墨西哥城備戰。（路透）

世界盃16強賽，英格蘭將遠赴墨西哥城，在海拔約2240公尺的阿茲特克球場（Estadio Azteca）迎戰地主國墨西哥。英國媒體報導，國際足總（FIFA）已允許英格蘭球員在比賽期間使用治療勃起功能障礙藥物「威而鋼」（Viagra），以減輕高海拔環境造成的疲勞與不適。

太陽報指出，由於墨西哥城位於海拔約7350英尺（約2240公尺），可能導致球員出現高山反應、體能下降及呼吸困難，因此英格蘭球員若有需要，可使用威而鋼協助改善高海拔運動時的身體狀況。

報導表示，威而鋼除了治療勃起功能障礙外，也具有擴張血管、改善血液循環的效果，部分研究認為，在特定情況下可能有助於降低高海拔環境對人體造成的疲勞感。

墨西哥隊向來擅長利用主場優勢。阿茲特克球場因高海拔環境，一直被認為是世界足壇最難征服的球場之一。稀薄空氣將使足球飛行距離更遠，也增加球員往返奔跑時的體能消耗。

根據報導，墨西哥隊在阿茲特克球場歷來89場正式比賽僅吞下2敗，最近一次主場失利還要追溯至2013年，主場戰績相當驚人。

英格蘭被視為本屆世界盃奪冠熱門之一，賽前奪冠賠率排名第三。不過也面臨體能考驗，他們才剛於7月1日驚險擊敗剛果，如今僅休息數天便要前往高海拔的墨西哥城作戰；相較之下，墨西哥本屆前四場比賽皆在國內進行，占有熟悉場地與環境的優勢。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 報導指出，原因在於墨西哥城海拔約2240公尺，容易讓球員出現高山反應、疲勞與呼吸困難；威而鋼具擴張血管效果，可能有助改善高海拔作戰的不適。

  • 比賽地點是墨西哥城的阿茲特克球場，海拔約2240公尺。由於空氣較稀薄，球的飛行距離與球員折返跑消耗都會增加，對客隊體能形成嚴峻考驗。

  • 內文提到，墨西哥隊在阿茲特克球場的89場正式比賽中只輸過2場，最近一次主場失利還是2013年，顯示他們在此地擁有極強的主場優勢。

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