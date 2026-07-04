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世足賽／維德角獲1100萬美元獎金 沃齊尼亞：向世界擦亮招牌

記者劉肇育／即時報導
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40歲門將沃齊尼亞賽後步出球場時獲得全場球迷熱烈掌聲。(美聯社)
40歲門將沃齊尼亞賽後步出球場時獲得全場球迷熱烈掌聲。(美聯社)

世界排名第67、挺進淘汰賽歷史上「人口最少」的非洲島國維德角，在32強賽與奪冠大熱門阿根廷隊上演一場驚心動魄的史詩級惡鬥，直到第111分鐘才遺憾因烏龍球以2：3惜敗。雖然奇蹟之旅遺憾止步，但維德角主帥賽後受訪時直言，他們是挺直腰桿、帶著無比的驕傲離開戰場。

身為本屆最震撼的超級黑馬，維德角人口僅約52萬人，卻在場上展現令世界窒息的防守與韌性。面對超級巨星梅西（Lionel Messi）領軍的藍白軍團，維德角毫無懼色。維德角主帥布比斯塔（Bubista）賽後自豪的說：「我不認為有任何太多球隊能對阿根廷攻入兩球。這充分展現了我們球隊的靈魂、性格與精湛球技。我們傾盡全力，並且表現得無所畏懼。我為球員們的表現感到無比驕傲。」

布比斯塔強調，能夠兩度落後又兩度扳平，證明了這支隊伍強大的抗壓性與韌性，「我們或許是個小國，但我們絕對有能力與世界上最好的球隊抗衡。我們希望未來能持續進化，有更多機會和這些『大傢伙們』平起平坐地對決，並贏下比賽。」

在此前分組賽因零封歐洲冠軍西班牙而一戰成名的40歲門將沃齊尼亞（Vozinha），賽後步出球場時獲得全場球迷熱烈掌聲。他受訪時語帶不捨但也充滿自信的說：「全隊都戰鬥到了最後一刻，雖然沒能贏下比賽讓我們感到悲傷，但我們絕對有理由對這場比賽、以及我們在世足賽所達成的一切感到滿足與自豪。我們今天與阿根廷站在平等的地位上戰鬥，並在世界的大多數地方，成功擦亮了維德角國家隊的名號。」

維德角雖敗猶榮的史詩級表現，不僅贏得全球足壇的掌聲，這支非洲韌性之師，也將帶著FIFA頒發的1100萬美元晉級獎金與歷史榮耀光榮返鄉。

精華 FAQ

  • 維德角在32強賽遭遇奪冠大熱門阿根廷，雙方激戰到延長賽第111分鐘，最後因烏龍球以2比3惜敗，無緣繼續推進賽事。

  • 布比斯塔認為球隊展現了靈魂、性格與球技，能兩度落後又兩度扳平，證明他們抗壓又有韌性，對球員的表現感到非常驕傲。

  • 除了創下人口最少國家闖進淘汰賽的紀錄，維德角也因晉級獲得FIFA頒發的1100萬美元獎金，並藉由對阿根廷的激戰成功提升國際能見度。

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