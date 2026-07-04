世界盃／寒流難擋阿根廷球迷熱情 驚險晉級全城湧街頭

終場哨音響起後，球迷從布宜諾斯艾利斯各地陸續湧向著名景點方尖碑周邊，往來車輛頻頻按響喇叭，共同慶祝阿根廷挺進16強。（中央社）

2026年世界盃 32強淘汰賽，阿根廷與維德角踢進延長賽，終場以3比2驚險挺進16強。這場比賽結束後，儘管正值南半球冬季，寒流來襲，大批球迷仍湧上布宜諾斯艾利斯街頭慶祝晉級。

不少人從住家、酒吧及餐廳走向市中心的布宜諾斯艾利斯方尖碑慶祝晉級，高唱阿根廷隊助威歌曲，方尖碑周邊很快聚集大批身穿藍白球衣、揮舞國旗的球迷。

比賽一路拉鋸，阿根廷兩度領先、兩度遭追平，直到延長賽才分出勝負。阿根廷球迷有一項流傳已久的看球默契：只要球還沒進門，幾乎沒有人會提前喊出「Gol（進球）」。許多人相信，太早歡呼可能帶來霉運，因此總是等到裁判確認進球後，才一起放聲慶祝。這項帶有迷信色彩的看球文化，在這場淘汰賽再次展現。

方尖碑現場一名女性球迷表示：「我們整場比賽都很煎熬。我一路祈禱到最後一分鐘，甚至不敢看球，只希望不要帶來霉運。」她並向代表隊球員喊話：「謝謝你們，我愛你們。」

球迷阿瓦倫加（Andrés Albarenga）表示，阿根廷想要成為冠軍，就必須經歷艱苦的比賽，上一屆世界盃也是一路苦戰，最後成功奪冠。他相信這代表阿根廷有機會拿下第四座世界盃冠軍。

球迷卡薩斯（Marian Casas）則表示，阿根廷一直都不是輕鬆贏球的球隊，因此每一場勝利都更值得珍惜。他說，目前阿根廷仍面臨不少挑戰，但足球帶來的快樂對許多人而言格外珍貴，「這種快樂，不是金錢可以取代的。」

39歲的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）此役攻進個人世界盃生涯第20球，率隊驚險晉級。賽後他表示，賽前就知道維德角不好對付，「他們能逼和西班牙、烏拉圭，絕對不是巧合。」

截至深夜，方尖碑周邊仍聚集大批球迷，歌聲持續不斷，往來車輛頻頻按響喇叭，共同慶祝阿根廷晉級16強。

阿根廷將於16強淘汰賽迎戰埃及，爭取晉級8強。