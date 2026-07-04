MLB／世足美國隊水手主場開球 全場合唱「Country Roads」
美國隊在世界盃足球賽32強淘汰賽以2：0擊敗波赫，迎接16強賽之前，全隊獲邀到西雅圖水手主場T-Mobile球場，觀賞水手隊與藍鳥隊的比賽，並由美國隊阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）擔任開球嘉賓，參與盛大又熱鬧的賽前儀式。
美國隊本屆世足賽32強戰在西雅圖體育場踢回勝利，16強戰將對上比利時，球隊留在西雅圖備戰，並在華盛頓大學持續進行訓練，因此有機會能到水手主場觀看今天的大聯盟賽事。
水手主場為迎接國家隊來訪，並慶祝即將到來的美國國慶，今天的賽前儀式十分盛大，場內鋪上紅毯還有國旗列隊，包括隊長普利西奇（Christian Pulisic）、門將佛利斯（Matt Freese）上場時都獲得熱烈歡迎，效力於在地職業隊西雅圖海灣人（Seattle Sounders）的球員羅丹（Cristian Roldan）則是手持水手隊全壘打「三叉戟」出場，現場更響起最響亮的掌聲和歡呼聲來迎接他。
美國隊球員一字排開站在投手丘後方，並由波切蒂諾身穿水手隊球衣登上投手丘開球，由水手隊總教練總教練威爾森（Dan Wilson）擔任接球捕手，為比賽揭開序幕，之後水手全隊也走上場，拉起美國國旗，與美國隊留下合照。
羅丹拿起麥克風在場中表示：「謝謝西雅圖，謝謝你們的愛和支持，讓我們贏下世界盃吧！」這個喊話又讓現場氣氛沸騰。全場球迷高喊「U-S-A」，現場還響起經典名曲、也是這次世界盃美國隊的勝利主題曲「Country Roads」，全場球迷開口大合唱，留下動人時刻。
因美國隊在西雅圖晉級後仍留在當地備戰16強，並在華盛頓大學訓練，因此受邀到T-Mobile球場觀看水手對藍鳥的比賽，同時參與賽前儀式。 球場鋪上紅毯並排列國旗，普利西奇、佛利斯等球員出場時獲熱烈歡呼，羅丹手持三叉戟登場更引爆掌聲，現場氣氛十分盛大熱鬧。 最具代表性的畫面是波切蒂諾穿著水手球衣在投手丘開球，由丹・威爾森接球，之後全隊合影並高唱Country Roads，讓球迷情緒達到最高點。
精華 FAQ
因美國隊在西雅圖晉級後仍留在當地備戰16強，並在華盛頓大學訓練，因此受邀到T-Mobile球場觀看水手對藍鳥的比賽，同時參與賽前儀式。
球場鋪上紅毯並排列國旗，普利西奇、佛利斯等球員出場時獲熱烈歡呼，羅丹手持三叉戟登場更引爆掌聲，現場氣氛十分盛大熱鬧。
最具代表性的畫面是波切蒂諾穿著水手球衣在投手丘開球，由丹・威爾森接球，之後全隊合影並高唱Country Roads，讓球迷情緒達到最高點。
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