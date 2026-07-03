世界盃／球迷瘋牧場醬 被稱出人意表的MVP TSA：別放隨身行李
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運輸安全管理局(TSA)工作人員在機場安檢關口見過各種怪事，但世足賽球迷試圖攜帶牧場沙拉醬(ranch dressing)搭機返家，是本屆世界盃賽事中最讓人意外的「美式」旅行問題。
雅虎(yahoo)新聞報導，來美觀賽的歐洲球迷因牧場醬被查獲而引發網路熱議。TSA發布了一則十分具體的提醒：標準容量的牧場醬瓶不應放入隨身行李中。
在一則廣為流傳的Instagram貼文中，TSA開玩笑地表示，「一個世界、一種牧場醬」(One World. One Ranch.)或許才是本屆賽事的真正口號；文中提醒旅客，隨身液體容量限制3.4盎司(100ml)，牧場醬被歸類為醬料或沾醬，請避免在安檢前將它猛灌下肚以減少容量，航空公司會也幫忙檢查。
這並非世界盃開賽以來TSA唯一關於牧場醬的貼文。在社群平台Threads上，該局多次發布關於這款沙拉醬的貼文。
許多球迷對美國人數十年來在大部分食物淋上牧場醬大為驚訝，牧場醬或許成為本屆世界盃賽事最出人意表的最有價值球員(MVP)。
TSA並非無緣無故開起玩笑，在各大社群媒體上，歐洲球迷紛紛分享他們如何發現這一美國人冰箱中常備調味聖品、濃稠微酸醬料的經過；他們拿來沾薯條吃、塗在三明治上、搭配披薩，並好奇為何沒有早點發現。
名叫Elsa的瑞典球迷在X平台上發文說，為何沒有人告訴她，牧場醬這麼容易讓人上癮？
隨著這則貼文在網路上瘋傳，其他球迷將這款醬料視為令人震驚的「國家級機密」，而美國人則自豪又困惑，回應稱「等他們發現水牛城辣雞翅沾醬再說」。
世界盃球迷正逐步發現美國生活的日常。牧場醬或許是最有趣的例子，但並非唯一一款因世界盃而備受矚目的尋常美式食物。
X平台一位署名Freddy的德國球迷，已成為本屆賽事中最令人意外、充滿正能量的暴紅人物之一。他記錄了在美國的公路旅行，經過許多美國人習以為常的地方，如塔可鐘、鬆餅屋、Buc-ee's便利店、Chili's餐廳、沃爾瑪超市、Bass釣具店，甚至可口可樂「自由配」汽水機，全都成了他充滿熱情的旅遊日記素材。
想把牧場醬帶上返家班機的球迷，與其冒著安檢風險，有個更簡單的選擇：購買乾料調味包。牧場醬乾料調味包體積小、重量輕，便於打包，且不是液體。旅客返家後，可將它與美乃滋、酸奶油、優格或酪乳等混合食用。
食品製造商卡夫(Kraft)也試圖解決此一問題，日前在其Instagram帳號中預告將推出「符合TSA規範的牧場醬」；對此TSA回應說，總算等到這一天。
另一種選擇是將標準容量的瓶裝牧場醬放入托運行李中，記得以塑膠袋仔細密封好；牧場醬雖受歡迎，但沒有人希望打開行李時，發現被醬料「醃製」數小時的衣物。
因為牧場醬屬於醬料或沾醬，受隨身液體規定限制，標準瓶裝通常超過3.4盎司，若放進隨身行李就可能在安檢時被攔下。 報導指出，許多歐洲球迷第一次發現美國人常把牧場醬用在薯條、三明治和披薩上，覺得這種濃稠微酸的調味方式十分新奇。 可以改買不屬液體的牧場醬乾料包，返家後再與美乃滋、酸奶油或優格混合；若是瓶裝成品，則應放入托運行李並用塑膠袋密封。
精華 FAQ
因為牧場醬屬於醬料或沾醬，受隨身液體規定限制，標準瓶裝通常超過3.4盎司，若放進隨身行李就可能在安檢時被攔下。
報導指出，許多歐洲球迷第一次發現美國人常把牧場醬用在薯條、三明治和披薩上，覺得這種濃稠微酸的調味方式十分新奇。
可以改買不屬液體的牧場醬乾料包，返家後再與美乃滋、酸奶油或優格混合；若是瓶裝成品，則應放入托運行李並用塑膠袋密封。
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