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世界盃／球迷瘋牧場醬 被稱出人意表的MVP TSA：別放隨身行李

編譯周靜芝／綜合報導
許多來美國觀看世足賽的歐洲球迷驚訝地發現美國人將牧場沙拉醬拿來沾薯條、塗三明治、...
許多來美國觀看世足賽的歐洲球迷驚訝地發現美國人將牧場沙拉醬拿來沾薯條、塗三明治、搭配披薩，幾乎無所不用，而且立刻愛上了這種濃稠微酸的醬料。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：TSA提醒球迷，標準容量牧場醬不可放入隨身行李。
  • 重點二：歐洲球迷因牧場醬而驚訝，美式醬料文化引發熱議。
  • 重點三：若想攜帶返家，可改買乾料包或放入托運行李密封。

運輸安全管理局(TSA)工作人員在機場安檢關口見過各種怪事，但世足賽球迷試圖攜帶牧場沙拉醬(ranch dressing)搭機返家，是本屆世界盃賽事中最讓人意外的「美式」旅行問題。

雅虎(yahoo)新聞報導，來美觀賽的歐洲球迷因牧場醬被查獲而引發網路熱議。TSA發布了一則十分具體的提醒：標準容量的牧場醬瓶不應放入隨身行李中。

在一則廣為流傳的Instagram貼文中，TSA開玩笑地表示，「一個世界、一種牧場醬」(One World. One Ranch.)或許才是本屆賽事的真正口號；文中提醒旅客，隨身液體容量限制3.4盎司(100ml)，牧場醬被歸類為醬料或沾醬，請避免在安檢前將它猛灌下肚以減少容量，航空公司會也幫忙檢查。

這並非世界盃開賽以來TSA唯一關於牧場醬的貼文。在社群平台Threads上，該局多次發布關於這款沙拉醬的貼文。

許多球迷對美國人數十年來在大部分食物淋上牧場醬大為驚訝，牧場醬或許成為本屆世界盃賽事最出人意表的最有價值球員(MVP)。

TSA並非無緣無故開起玩笑，在各大社群媒體上，歐洲球迷紛紛分享他們如何發現這一美國人冰箱中常備調味聖品、濃稠微酸醬料的經過；他們拿來沾薯條吃、塗在三明治上、搭配披薩，並好奇為何沒有早點發現。

名叫Elsa的瑞典球迷在X平台上發文說，為何沒有人告訴她，牧場醬這麼容易讓人上癮？

隨著這則貼文在網路上瘋傳，其他球迷將這款醬料視為令人震驚的「國家級機密」，而美國人則自豪又困惑，回應稱「等他們發現水牛城辣雞翅沾醬再說」。

世界盃球迷正逐步發現美國生活的日常。牧場醬或許是最有趣的例子，但並非唯一一款因世界盃而備受矚目的尋常美式食物。

X平台一位署名Freddy的德國球迷，已成為本屆賽事中最令人意外、充滿正能量的暴紅人物之一。他記錄了在美國的公路旅行，經過許多美國人習以為常的地方，如塔可鐘、鬆餅屋、Buc-ee's便利店、Chili's餐廳、沃爾瑪超市、Bass釣具店，甚至可口可樂「自由配」汽水機，全都成了他充滿熱情的旅遊日記素材。

想把牧場醬帶上返家班機的球迷，與其冒著安檢風險，有個更簡單的選擇：購買乾料調味包。牧場醬乾料調味包體積小、重量輕，便於打包，且不是液體。旅客返家後，可將它與美乃滋、酸奶油、優格或酪乳等混合食用。

食品製造商卡夫(Kraft)也試圖解決此一問題，日前在其Instagram帳號中預告將推出「符合TSA規範的牧場醬」；對此TSA回應說，總算等到這一天。

另一種選擇是將標準容量的瓶裝牧場醬放入托運行李中，記得以塑膠袋仔細密封好；牧場醬雖受歡迎，但沒有人希望打開行李時，發現被醬料「醃製」數小時的衣物。

許多球迷想把牧場沙拉醬打包帶回家，但往往超過TSA關於隨身行李中液體容量不得超過...
許多球迷想把牧場沙拉醬打包帶回家，但往往超過TSA關於隨身行李中液體容量不得超過100毫升的規定。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為牧場醬屬於醬料或沾醬，受隨身液體規定限制，標準瓶裝通常超過3.4盎司，若放進隨身行李就可能在安檢時被攔下。

  • 報導指出，許多歐洲球迷第一次發現美國人常把牧場醬用在薯條、三明治和披薩上，覺得這種濃稠微酸的調味方式十分新奇。

  • 可以改買不屬液體的牧場醬乾料包，返家後再與美乃滋、酸奶油或優格混合；若是瓶裝成品，則應放入托運行李並用塑膠袋密封。

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