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世界盃／體驗美國文化 有人想走遍各州的Bass Pro Shops

記者顏伶如／綜合報導
Bass Pro Shops戶外生活用品店令歐洲球迷嘆為觀止，彷彿是「把主題公園...
Bass Pro Shops戶外生活用品店令歐洲球迷嘆為觀止，彷彿是「把主題公園與博物館全部融合在一家大型零售店裡」。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：外國世界盃球迷赴美觀賽，同時熱衷體驗當地日常文化。
  • 重點二：社群熱門內容包括Bass Pro Shops、Buc-ee's與各州美食。
  • 重點三：多名球迷分享美國景象與民眾互動，獲得網友正面回響。

紐約時報報導，來自其他國家的世界盃(World Cup)球迷到美國觀賽之際同時體驗美國文化，把親身經歷的日常生活點滴分享在社群網站，例如走訪Bass Pro Shops戶外用品店以及公路旁邊的便利超商Buc-ee's，獲得網友熱烈迴響。

對於這趟美國之旅，來自愛丁堡的38歲球迷亞歷山大(Shaun Alexander)，除了像其他世界盃球迷一樣熱情追隨支持隊伍之外，還有其他旨在體驗美國生活的願望清單：到波士頓芬威球場(Fenway Park)看棒球、到紐約聆聽現場音樂、參觀德州阿拉莫(Alamo)並品嘗德州燒烤。他還想要走訪每一州的Bass Pro Shops。

他說，Bass Pro Shops彷彿是「把主題公園與博物館全部融合在一家大型零售店裡」。

社群網站暱稱「蘇格蘭尚恩」(Scottish Shaun)的亞歷山大特別稱讚在美國隨處可見的製冰機。他說：「在歐洲，你都必須為了冰塊而奮戰。」

來自英國赫特福德郡(Hertfordshire)的30歲球迷貝爾(Sammie Bell)說，從小就常到美國旅遊，但這次去了一些從未造訪的地方。她說，在佛羅里達州看到的綠鬣蜥(iguana)，在英格蘭只有動物園裡才看得到。

24歲斯德哥爾摩球迷索羅拉(Elsa Thora)說，受到美國消防車深深吸引，「它們總是閃閃發亮，看起來超酷，就像電影裡一樣。」

來自荷蘭哈日克(Harich)的30歲球迷波爾斯馬(Jeroen Boersma)說，參賽球員與裁判遭美國拒絕入境的消息都是真的，可是真正來到美國的外國遊客，卻見到了沒有親自前來就看不到的另一面，「那就是美國人民的美好」。

波爾斯馬2021年落腳丹佛之後在社群媒體長年發文，最近幾周瀏覽人次大增，尤其是關於Buc-ee's的影片。他說，從親自交談過的民眾得知，類似內容如同心靈解藥，「大家都想要獲得正能量」。

正在採訪世界盃的36歲日本記者竹內達也(Tatsuya Takeuchi)日前在社群媒體X發表「花生醬巧克力麥片點心」(muddy buddies)貼文，引起網友熱烈回應。他說：「許多X平台用戶看到我在享受美食，也跟著覺得很開心。」

來自蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)的20歲球迷皮亞森提尼-史密斯(Giovanni Piacentini-Smith)在社群網站分享在新罕布夏州第一次吃連鎖墨西哥快餐店Chipotle的感受時說：「那是我的味蕾從沒體驗過的滋味。」

成千上萬蘇格蘭足球迷日前湧入波士頓芬威球場，觀看大聯盟紅襪隊和遊騎兵隊的比賽，體...
成千上萬蘇格蘭足球迷日前湧入波士頓芬威球場，觀看大聯盟紅襪隊和遊騎兵隊的比賽，體驗美國棒球文化。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導重點是外國世界盃球迷到美國觀賽時，也把握機會體驗美國文化，像是逛店、看景點、吃在地食物，並將日常見聞分享到社群平台。

  • 球迷特別愛分享Bass Pro Shops、路邊便利商店Buc-ee's、棒球場、燒烤、消防車，以及美國隨處可見的製冰機等，這些都成為熱門話題。

  • 因為他們用新鮮視角觀察美國日常，把平凡事物拍得很有趣，也常傳達正能量與驚喜感，讓許多網友覺得療癒、開心，因而獲得熱烈回應。

世界盃

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