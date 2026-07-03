世界盃／美國人熱情款待 贏得各國球迷好感

32強淘汰賽塞內加爾對比利時之戰，一名美國女球迷和一名塞內加爾球迷一起為塞內加爾隊加油。(路透)

世界盃 足球賽逐漸進入高潮，各國球隊轉戰於美國各地的11座球場，各地民眾也張開雙臂歡迎外國球員和球迷，重新建立美國人民與各國之間的情誼。

蘇格蘭球迷在波士頓的酒吧豪飲，造成全城啤酒一度缺貨，阿根廷人愛上堪薩斯城漢堡，奧地利啤酒杯則「占領」了舊金山。

紐約時報報導，北卡羅來納州格林斯伯勒(Greensboro)的26歲咖啡師西蘭德(Riley Sealander)並沒有為美國隊加油，而是力挺挪威隊，咖啡廳裡掛滿紅白藍配色隊服。他說：「我們不在洛麗，也不在夏洛特，這意義重大。」

當地工程師赫爾塞斯(Peter Helseth)帶著六歲兒子去看挪威隊練球後表示，美國人一向熱情好客，這番光景象可讓人暫時遠離國內新聞的紛擾。

格林斯伯勒北卡大學的球場管理員柯克曼(Matt Kirkman)花了兩個月整理球場草皮；他說，他會支持美國隊，但如果挪威奪冠，能參與其中也很棒。

度假村警衛普特曼(Heath Putman)則感嘆，南方形象過去未必廣受好評，「但我們在此張開雙臂。」

在田納西州查塔努加(Chattanooga)，球迷揮旗迎接西班牙隊的到來並享用西班牙國民飲品桑格利亞氣泡酒(sangria)；堪薩斯州勞倫斯(Lawrence)街頭為阿爾及利亞隊染上綠白紅三色，酒館老闆馬格爾(Chuck Magerl)說，堪薩斯常被視為缺乏國際視野的「飛越(flyover)地帶」，但當地接納阿爾及利亞隊的方式證明大家錯了。

路透報導，世界盃球賽之前，外界一度擔心美國簽證、物價與治安問題會阻止外國球迷和球隊人員難以親自來美感受賽事狂潮，但社群媒體上充斥著外國球迷讚嘆美國文化的貼文。

蘇格蘭球迷尼科爾(Gail Nicholl)在波士頓酒吧受到熱情款待，直呼「每個人都超友善」；就連波士頓市長吳弭(Michelle Wu)也向蘇格蘭球迷喊話：「這裡是你們的家。」

阿拉巴馬州桑福德大學(Samford University)體育產業計畫(Sports Industry Program)創辦人懷特(Darin White)指出，體育賽事常是外界與一個地方建立情感連結的首次接觸，能實際改變刻板印象。

不過，簽證限制仍讓伊朗、海地、象牙海岸與塞內加爾的球迷難以入境，部分美國民眾因而自發到現場為前述球隊助陣，盼藉由世界盃活動展現溫暖，修補近年受挫的國際形象。