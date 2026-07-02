世界盃需求？ 非傳統運毒路線 墨西哥罕見查扣3噸毒品
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墨西哥6月兩起重大古柯鹼查扣案，其中一起在緊鄰首都墨西哥市的特拉克斯卡拉州，分析人士指出，這可能暗示著販毒集團正將更大量的毒品運入首都，以因應世界盃足球賽帶動的爆量需求。
路透報導，墨西哥維安部門通報，他們6月22日在西部的格瑞羅州（Guerrero）和中部的特拉克斯卡拉州（Tlaxcala）罕見查扣了略超過三公噸的古柯鹼。
路透訪問的六位安全專家指出，特拉克斯卡拉州地理位置在內陸，並非過去熟悉的運毒路線，如今大量古柯鹼經由當地運送，專家認為最可能與世界盃有關。
墨西哥頂尖社會科學研究機構「北方邊境學院」（El Colegio de la Frontera Norte）安全專家蘇馬諾（Andres Sumano）表示，犯罪集團有可能是在預期世界盃期間墨西哥市毒品需求將大增，進而在首都周邊倉庫大量囤貨，這結果反而讓警方得以一舉查獲如此龐大規模的毒品。
蘇馬諾補充說，大型販毒集團這樣的操作模式，與一般企業遇到大型活動會提前備貨一樣。
三名墨西哥市的毒販接受路透訪問時表示，隨著預估將吸引550萬名訪客的世界盃開踢，他們確實觀察到需求明顯上升。
一名不願具名的毒販直言：「這就是一門生意，如果顧客有要求，我們就得想辦法滿足。」他坦言，諸如世界盃這種國際性活動，向來是提升「業績」的好機會。
對此，墨西哥市政府及總統府均未對置評請求作出回應，當局在查扣案通報中也未提及與世界盃有關。
另外，美國政治新聞網POLITICO報導，美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）近日稱，與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的成員混入世界盃足球賽代表隊，試圖入境美國。
穆林日前出席負責協調世足賽的聯邦單位活動，會後他告訴記者，伊朗官員試圖帶多名與革命衛隊有關人士進入美國，其中包括過去從未隨國家隊出行的人員。他稱，有兩人以媒體身分提出申請，但與革命衛隊情報單位有關，還有一名申請人是國際通緝令的通緝對象。
穆林指控伊朗從頭到尾都在耍花招，並稱如今伊朗隊已遭淘汰，「我很高興終於能撤銷他們的簽證，告訴他們離開美國」。他還說，他高興到「可能哼了一兩首歌，甚至開心得跳起舞」。
墨西哥維安部門在六月二十二日於格瑞羅州與特拉克斯卡拉州查扣古柯鹼，合計略超過三公噸。特別是特拉克斯卡拉州位於內陸，並非傳統運毒路線，因此引起專家注意。 專家指出，世界盃可能帶動墨西哥市周邊的毒品需求，販毒集團因此提前在首都附近倉庫囤貨，以便供應暴增的買氣。大量毒品經內陸運送，也反映路線出現變化。 美國國土安全部長穆林表示，伊朗官員疑似試圖讓與革命衛隊有關的人員混入世界盃代表隊入境美國，包括以媒體名義申請者與通緝對象。伊朗隊淘汰後，他稱將撤銷相關簽證。
精華 FAQ
墨西哥維安部門在六月二十二日於格瑞羅州與特拉克斯卡拉州查扣古柯鹼，合計略超過三公噸。特別是特拉克斯卡拉州位於內陸，並非傳統運毒路線，因此引起專家注意。
專家指出，世界盃可能帶動墨西哥市周邊的毒品需求，販毒集團因此提前在首都附近倉庫囤貨，以便供應暴增的買氣。大量毒品經內陸運送，也反映路線出現變化。
美國國土安全部長穆林表示，伊朗官員疑似試圖讓與革命衛隊有關的人員混入世界盃代表隊入境美國，包括以媒體名義申請者與通緝對象。伊朗隊淘汰後，他稱將撤銷相關簽證。
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