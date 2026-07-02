世界盃需求？ 非傳統運毒路線 墨西哥罕見查扣3噸毒品

世界盃日前舉行的墨西哥對厄瓜多比賽，球迷們聚集在墨西哥城獨立天使紀念碑下觀看比賽。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 墨西哥六月罕見查扣逾三公噸古柯鹼，特拉克斯卡拉州案情引發關注。

墨西哥六月罕見查扣逾三公噸古柯鹼，特拉克斯卡拉州案情引發關注。 重點二： 專家認為毒品改走首都周邊內陸路線，可能與世界盃需求上升有關。

專家認為毒品改走首都周邊內陸路線，可能與世界盃需求上升有關。 重點三：墨西哥市毒販稱賽事帶動買氣，另有美方指伊朗涉案人員混入世足代表隊。

墨西哥6月兩起重大古柯鹼查扣案，其中一起在緊鄰首都墨西哥市的特拉克斯卡拉州，分析人士指出，這可能暗示著販毒集團正將更大量的毒品運入首都，以因應世界盃 足球賽帶動的爆量需求。

路透報導，墨西哥維安部門通報，他們6月22日在西部的格瑞羅州（Guerrero）和中部的特拉克斯卡拉州（Tlaxcala）罕見查扣了略超過三公噸的古柯鹼。

路透訪問的六位安全專家指出，特拉克斯卡拉州地理位置在內陸，並非過去熟悉的運毒路線，如今大量古柯鹼經由當地運送，專家認為最可能與世界盃有關。

墨西哥頂尖社會科學研究機構「北方邊境學院」（El Colegio de la Frontera Norte）安全專家蘇馬諾（Andres Sumano）表示，犯罪集團有可能是在預期世界盃期間墨西哥市毒品需求將大增，進而在首都周邊倉庫大量囤貨，這結果反而讓警方得以一舉查獲如此龐大規模的毒品。

蘇馬諾補充說，大型販毒集團這樣的操作模式，與一般企業遇到大型活動會提前備貨一樣。

三名墨西哥市的毒販接受路透訪問時表示，隨著預估將吸引550萬名訪客的世界盃開踢，他們確實觀察到需求明顯上升。

一名不願具名的毒販直言：「這就是一門生意，如果顧客有要求，我們就得想辦法滿足。」他坦言，諸如世界盃這種國際性活動，向來是提升「業績」的好機會。

對此，墨西哥市政府及總統府均未對置評請求作出回應，當局在查扣案通報中也未提及與世界盃有關。

另外，美國政治新聞網POLITICO報導，美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）近日稱，與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的成員混入世界盃足球賽代表隊，試圖入境美國。

穆林日前出席負責協調世足賽的聯邦單位活動，會後他告訴記者，伊朗官員試圖帶多名與革命衛隊有關人士進入美國，其中包括過去從未隨國家隊出行的人員。他稱，有兩人以媒體身分提出申請，但與革命衛隊情報單位有關，還有一名申請人是國際通緝令的通緝對象。

穆林指控伊朗從頭到尾都在耍花招，並稱如今伊朗隊已遭淘汰，「我很高興終於能撤銷他們的簽證，告訴他們離開美國」。他還說，他高興到「可能哼了一兩首歌，甚至開心得跳起舞」。