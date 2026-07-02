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世界盃出局 日本球衣「藍武士復古風」銷量暴增29倍

編譯易起宇／綜合1日電
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雖然日本隊在世足賽淘汰賽敗給巴西，但他們當天身穿的本屆客場球衣卻掀起搶購熱潮；圖...
雖然日本隊在世足賽淘汰賽敗給巴西，但他們當天身穿的本屆客場球衣卻掀起搶購熱潮；圖為日本隊中村敬斗在世界盃淘汰賽輸給巴西後，面露失望表情。(路透)

雖然日本隊在本屆世足賽中以1比2輸給了巴西，再次止步於淘汰賽第一輪，但當天對戰巴西穿的客場球衣，卻吸引了球迷搶購，銷量比上一屆暴增。

據供應商愛迪達日本辦公室數據，「藍武士」日本隊本屆世足客場的白底條紋球衣銷量，比上屆2022年卡達世界盃暴增了約29倍；藍底的主場球衣也比上屆多了快一倍。

愛迪達3月發表了25款本屆世界盃提供的客場球衣，以俐落配色的1990年代風格為設計主軸。日本隊的球衣主打復古風，以白底搭配12條象徵場上球員和球迷的繽紛線條，頗受球迷青睞。

成人版的球衣在日本愛迪達官網上售價為1萬3200日圓（約81.2美元），早在日巴大戰前就已銷售一空。

彭博分析師表示，對愛迪達而言，「今夏的FIFA世界盃應該會是一個引爆點，將能幫助刺激品牌動能」。初步數據也顯示，比起對手Nike，愛迪達的業績似乎從本屆世界盃獲得了更大提升。M Science數據顯示，愛迪達5月服飾銷售較去年同期增長70%，6月也維持強勁；Nike服飾事業雖也成長，但增幅卻不如愛迪達，因為愛迪達「擁有消費者想要的產品組合」。

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