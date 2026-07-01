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球王梅西驚喜客串宣傳「蜘蛛人：重生日」 被讚行銷神作

記者廖福生／即時報導
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蜘蛛人與梅西合體。圖／摘自YouTube
蜘蛛人與梅西合體。圖／摘自YouTube

「蜘蛛人」系列全新電影「蜘蛛人：重生日」即將於7月29日上映。近期2026 FIFA世界盃足球賽開打，全世界也陷入4年一度的足球瘋，沒想到「蜘蛛人：重生日」竟無預警找來世界球王梅西（Lionel Messi）驚喜客串電影宣傳片。

索尼影業官方YouTube於30日晚間無預警拋出震撼彈，影片中，由湯姆霍蘭德（Tom Holland）飾演的「彼得帕克」正坐在餐廳講電話，此時畫面一轉，球王梅西竟然一臉正經地拿著手機走進來，表明自己特地來到紐約就是為了「尋找蜘蛛人」，隨後更亮出手機螢幕上的「蜘蛛追蹤器」（Spider-Tracer）。

梅西秀出手機螢幕上的「蜘蛛追蹤器」（Spider-Tracer）。圖／摘自You...
梅西秀出手機螢幕上的「蜘蛛追蹤器」（Spider-Tracer）。圖／摘自YouTube

看到偶像現身，彼得帕克興奮地當場請梅西留步，下一秒隨即換上經典的蜘蛛戰袍，以超級英雄的姿態帥氣登場。有趣的是，小蜘蛛還幽默地調侃球王：「你懼高嗎？」接著便用蜘蛛絲帶著梅西在紐約摩天大樓之間瘋狂穿梭體驗，畫面既逗趣又充滿視覺震撼。

影片來源：YouTube@Sony Pictures Entertainment

這支充滿驚喜的彩蛋預告一出，短短幾小時內便狂吸全球數百萬影迷與球迷熱烈朝聖。事實上，2026世足賽自6月初開打以來，預計將在7月20日迎來萬眾矚目的冠軍賽。這段期間剛好強碰「蜘蛛人：重生日」宣傳。

也因此，業內人士原本還擔心，世足賽恐將瓜分大半網路聲量。不過此影片一出，這波「足壇王者」與「漫威一哥」的夢幻聯動，瞬間引爆全球話題，被媒體一致盛讚是今年最成功的行銷神作。至於球王梅西究竟還會在電影中與小蜘蛛擦出什麼樣的火花，也令影迷相當期待。

湯姆霍蘭德（左）與梅西同框。圖／摘自YouTube
湯姆霍蘭德（左）與梅西同框。圖／摘自YouTube

精華 FAQ

  • 梅西以驚喜客串方式現身宣傳片，扮演特地到紐約尋找蜘蛛人的球王，並拿出蜘蛛追蹤器，成為影片最大彩蛋與話題焦點。

  • 因為它同時結合梅西的全球人氣、蜘蛛人品牌，以及世界盃足球熱潮，讓球迷與影迷都願意分享觀看，迅速累積大量聲量。

  • 內文指出，業內原本擔心世界盃會分散電影宣傳聲量，但影片推出後成功逆轉局勢，被媒體一致稱為今年最成功的行銷神作。

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