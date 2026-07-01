世界盃／還不到8強賽 姆巴佩已進6球 金靴獎門檻愈來愈高
2026世界盃足球賽擴軍至48支球隊，新增了32強淘汰賽，冠軍總共要踢8場（往屆7場）比賽。賽程更長、弱隊更多，金靴獎進球門檻也隨之提高。
新京報報導，從往屆世界盃情況看，通常6球就可以鎖定金靴。近10屆世界盃，除2002年日韓世界盃（羅納多8球）、2022年卡達世界盃（姆巴佩8球）外，其他金靴得主進球數都在6球以下。
從本屆世界盃情況看，至少要8到10球才能拿下金靴獎。
截至7月1日，狀態正佳的姆巴佩(Kylian Mbappé)和梅西(Lionel Messi)同以6球領先射手榜。依照國際足總射手榜相關規則，進球數相同時，助攻數較多的球員排名靠前。因此，目前有兩次助攻的姆巴佩排在梅西之前。
7月3日，阿根廷隊將迎戰維德角，梅西可望進一步刷新進球數。
射手榜排名上，哈蘭德(Erling Haaland)、維尼修斯(Ousmane Dembélé)、登貝萊(Vinícius Júnior)等人也同樣具有競爭金靴的機會。哈蘭德目前3場比賽已打進5球，不過挪威16強賽對手是巴西，哈蘭德進球難度高了不少。
因為2026世界盃擴軍到48隊，新增32強淘汰賽，冠軍要踢更多場次，整體比賽數增加，強弱差距也讓進球機會變多，所以金靴門檻被看高。 截至7月1日，姆巴佩和梅西同以6球並列前段，但依國際足總規則，進球相同時以助攻數較多者排名較前，因此有兩次助攻的姆巴佩暫居首位。 內文指出，從本屆情況推估，至少要有8到10球才較有機會拿下金靴。哈蘭德雖已進5球，但16強要面對巴西，後續追分難度明顯更高。
精華 FAQ
因為2026世界盃擴軍到48隊，新增32強淘汰賽，冠軍要踢更多場次，整體比賽數增加，強弱差距也讓進球機會變多，所以金靴門檻被看高。
截至7月1日，姆巴佩和梅西同以6球並列前段，但依國際足總規則，進球相同時以助攻數較多者排名較前，因此有兩次助攻的姆巴佩暫居首位。
內文指出，從本屆情況推估，至少要有8到10球才較有機會拿下金靴。哈蘭德雖已進5球，但16強要面對巴西，後續追分難度明顯更高。
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