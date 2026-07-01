世界盃／還不到8強賽 姆巴佩已進6球 金靴獎門檻愈來愈高

世界盃射手榜，梅西與姆巴佩進球數同為6顆。(新華社)

2026世界盃 足球賽擴軍至48支球隊，新增了32強淘汰賽，冠軍總共要踢8場（往屆7場）比賽。賽程更長、弱隊更多，金靴獎進球門檻也隨之提高。

新京報報導，從往屆世界盃情況看，通常6球就可以鎖定金靴。近10屆世界盃，除2002年日韓世界盃（羅納多8球）、2022年卡達世界盃（姆巴佩8球）外，其他金靴得主進球數都在6球以下。

從本屆世界盃情況看，至少要8到10球才能拿下金靴獎。

截至7月1日，狀態正佳的姆巴佩(Kylian Mbappé)和梅西(Lionel Messi)同以6球領先射手榜。依照國際足總射手榜相關規則，進球數相同時，助攻數較多的球員排名靠前。因此，目前有兩次助攻的姆巴佩排在梅西之前。

7月3日，阿根廷隊將迎戰維德角，梅西可望進一步刷新進球數。

射手榜排名上，哈蘭德(Erling Haaland)、維尼修斯(Ousmane Dembélé)、登貝萊(Vinícius Júnior)等人也同樣具有競爭金靴的機會。哈蘭德目前3場比賽已打進5球，不過挪威16強賽對手是巴西，哈蘭德進球難度高了不少。