伊朗革命衛隊混入世界盃國家隊 美官員批「耍花招想入境」

伊朗世足賽代表隊遭淘汰後，6月30日從墨西哥提華納啟程返國。(路透)

美國政治新聞網POLITICO報導，美國國土安全部長穆林近日稱，與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的成員混入世界盃 足球賽代表隊，試圖入境美國。

穆林（Markwayne Mullin）6月29日出席負責協調世足賽的聯邦單位活動，會後他告訴記者，伊朗官員試圖帶多名與革命衛隊有關人士進入美國，其中包括過去從未隨國家隊出行的人員。他稱，有兩人以媒體身分提出申請，但與革命衛隊情報單位有關，還有一名申請人是國際通緝令的通緝對象。

穆林指控伊朗從頭到尾都在耍花招，並稱如今伊朗隊已遭淘汰，「我很高興終於能撤銷他們的簽證，告訴他們離開美國」。他還說，他高興到「可能哼了一兩首歌，甚至開心得跳起舞」。

穆林補充說，沒有任何世界盃代表團比伊朗更需要美國官員投入關注，他並為美方對伊朗隊祭出的嚴格旅行限制辯護。

他表示，美方原本計畫讓伊朗隊在首戰前5天入境，但伊朗希望更早抵達。最後，FIFA與美國、墨西哥官員協調，在距離洛杉磯約45分鐘航程的墨西哥提華納（Tijuana ）設立基地營，讓伊朗隊留在當地，而非提前進入美國。

穆林主張，川普政府已提供其他球隊沒有的特殊安排，包括由美國海關暨邊境保護局官員在提華納先處理球隊生物識別資料，讓球員抵美後可跳過一般查驗；另由聯邦空警陪同代表團，確保旅途安全。

穆林說：「在所有參賽代表團中，伊朗帶來最重大的安全挑戰。美國官員花在處理伊朗上的時間，比任何其他球隊都多。」