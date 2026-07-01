我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

中共黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」

世界盃／新澤西球場氣溫破89℉ 姆巴佩賽後喊「期待冷氣」

中央社／新澤西州東拉瑟福德30日綜合外電
世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

法國球星姆巴佩6月30日在世界盃足球賽締造多項里程碑，生涯世界盃進球數來到18球，距離梅西的歷史紀錄僅一步之遙，並以10顆淘汰賽階段進球獨居史上第一。

綜合法新社和美聯社報導，法國6月30日以3：0擊敗瑞典，接下來將與巴拉圭爭奪8強門票。

27歲的姆巴佩（Kylian Mbappe）此役梅開二度，本屆世界盃累計攻入6球，追平阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）並列金靴榜首，也成為史上首位在世界盃7場比賽至少攻進兩球的球員。

而他的世界盃生涯總進球來到18球，距離梅西保持的19球紀錄只差1球。

賽後被問到是否已開始期待對巴拉圭的16強賽，姆巴佩幽默回應，「我現在最期待的是更衣室和冷氣」。6月30日傍晚5時球場氣溫高達攝氏32度(華氏89.6度)，不僅炎熱，濕度也很高。

瑞典總教練波特（Graham Potter）坦言：「不用多說，姆巴佩絕對是世界頂尖球員。他的進球充分展現速度和變向能力，且能在極短時間內完成射門，水準高得驚人。」

姆巴佩生涯18場世界盃比賽狂進18球，進球效率甚至高於梅西；梅西在29場世界盃賽事中攻入19球。

姆巴佩說，希望能在本屆世界盃踢出最佳表現的同時，也盡情享受比賽。

他說：「我之前說過，我想好好享受這屆世界盃。我不是說以前征戰世界盃時沒有享受比賽，只是當時的我還年輕，只專注於踢出最好表現；現在我相信自己能兼顧兩者，踢出最佳表現的同時，也真正享受比賽。」

姆巴佩6月30日梅開二度。（路透）
姆巴佩6月30日梅開二度。（路透）

精華 FAQ

  • 他此役攻入兩球後，本屆世界盃累計六球，追平梅西並列金靴榜首；生涯世界盃進球也達到十八球，距離梅西紀錄只差一球，且淘汰賽進球數獨居史上第一。

  • 法國隊以三比零擊敗瑞典，順利向下一輪邁進。報導指出，法國接下來將與巴拉圭爭奪八強門票，持續朝更深輪次前進。

  • 因為比賽在新澤西晚間進行時仍高達攝氏三十二度，約華氏八十九點六度，且濕度很高。姆巴佩賽後因此幽默表示，自己最期待的是更衣室和冷氣。

世界盃

上一則

世界盃／4戰全勝零失分 墨西哥2：0淘汰厄瓜多 晉級16強

延伸閱讀

世界盃／法國3：0淘汰瑞典 姆巴佩梅開2度 射手榜追平梅西

世界盃／法國3：0淘汰瑞典 姆巴佩梅開2度 射手榜追平梅西
世界盃／暴雨也擋不住 姆巴佩梅開二度 法國晉級32強

世界盃／暴雨也擋不住 姆巴佩梅開二度 法國晉級32強
姆巴佩世界盃18場進18球 法國總教練忍不住鞠躬致敬

姆巴佩世界盃18場進18球 法國總教練忍不住鞠躬致敬
世界盃／與梅西連3場「梅開二度」寫紀錄 姆巴佩：他總是能進球

世界盃／與梅西連3場「梅開二度」寫紀錄 姆巴佩：他總是能進球

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法