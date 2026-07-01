世界盃／新澤西球場氣溫破89℉ 姆巴佩賽後喊「期待冷氣」

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法國球星姆巴佩6月30日在世界盃 足球賽締造多項里程碑，生涯世界盃進球數來到18球，距離梅西的歷史紀錄僅一步之遙，並以10顆淘汰賽階段進球獨居史上第一。

綜合法新社和美聯社報導，法國6月30日以3：0擊敗瑞典，接下來將與巴拉圭爭奪8強門票。

27歲的姆巴佩（Kylian Mbappe）此役梅開二度，本屆世界盃累計攻入6球，追平阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）並列金靴榜首，也成為史上首位在世界盃7場比賽至少攻進兩球的球員。

而他的世界盃生涯總進球來到18球，距離梅西保持的19球紀錄只差1球。

賽後被問到是否已開始期待對巴拉圭的16強賽，姆巴佩幽默回應，「我現在最期待的是更衣室和冷氣」。6月30日傍晚5時球場氣溫高達攝氏32度(華氏89.6度)，不僅炎熱，濕度也很高。

瑞典總教練波特（Graham Potter）坦言：「不用多說，姆巴佩絕對是世界頂尖球員。他的進球充分展現速度和變向能力，且能在極短時間內完成射門，水準高得驚人。」

姆巴佩生涯18場世界盃比賽狂進18球，進球效率甚至高於梅西；梅西在29場世界盃賽事中攻入19球。

姆巴佩說，希望能在本屆世界盃踢出最佳表現的同時，也盡情享受比賽。

他說：「我之前說過，我想好好享受這屆世界盃。我不是說以前征戰世界盃時沒有享受比賽，只是當時的我還年輕，只專注於踢出最好表現；現在我相信自己能兼顧兩者，踢出最佳表現的同時，也真正享受比賽。」

姆巴佩6月30日梅開二度。（路透）