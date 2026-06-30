世界盃／荷蘭連3屆PK戰遭淘汰 主帥科曼請辭回歸家庭

荷蘭總教練科曼宣布請辭。(美聯社)

2026年世界盃 昨天連爆冷門，傳統勁旅「橙衣軍團」荷蘭在32強賽鏖戰至PK點球大戰最終不敵摩洛哥，黯然打包回家，賽後荷蘭總教練科曼（Ronald Koeman）隨即在個人社群平台上宣布請辭，為這場歷史性的失利與令人失望的世足賽之旅負起全責。

荷蘭過去在世足賽戰功彪炳，曾11度至少闖進16強，包括4年前在卡達世足賽挺進8強，然而近年來「點球大戰」彷彿成為荷蘭無法擺脫的夢魘。此役敗北後，不僅寫下隊史罕見的早期出局紀錄，更是橙衣軍團連續第三屆在世足賽淘汰賽中因PK大戰遭到淘汰。

執教荷蘭已滿3年的科曼，本屆賽事因保守的防守戰術而飽受國內輿論抨擊，原定合約在世足賽後到期的他，最終選擇不續約、提前轉身離開。科曼坦言，這是一個無比艱難的決定，「我們都夢想著能在一屆世足賽中創造歷史，但這並未發生。沒有人比我更感到失望，作為主教練，你必須承擔這個責任。」

現年63歲的科曼曾是巴塞隆納與阿賈克斯的名將，這是他生涯第二度執掌國家隊兵符。他於2022年世足賽後接替范加爾（Louis van Gaal）留下的空缺，並曾帶領球隊闖進2024年歐國盃4強，創下國家隊十年來的最佳國際賽戰績。

在告別聲明中，科曼除了感謝教練團與球員的付出，也透露未來動向，表示現在是回歸家庭、陪伴妻子與兒孫的最佳時機。而隨著科曼的離隊，如何重組防線並破解點球魔咒，將成為荷蘭足球重返榮耀的首要難題。