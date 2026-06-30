姆巴佩世界盃18場進18球 法國總教練忍不住鞠躬致敬

法國前鋒姆巴佩（10號）被換下場時，總教練德尚(左)向他鞠躬致意。（美聯社）

法國隊在世界盃 32強以3：0完勝瑞典，強勢挺進16強。當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）梅開二度，再次寫下世界盃歷史，而總教練德尚（Didier Deschamps）賽中更以鞠躬致敬的方式迎接愛將退場，成為比賽另一個令人印象深刻的畫面。

27歲的姆巴佩此役扮演關鍵角色，攻入兩粒球，個人本屆第3度「梅開二度」。他只打3屆世界盃、18場比賽就轟進18球。

德尚在下半場將姆巴佩換下，由馬泰塔（Jean-Philippe Mateta）替補上陣，姆巴佩接受現場球迷熱烈掌聲。姆巴佩走向場邊時，德尚更向他鞠躬致敬，給予頭號球星至高無上的尊重。

德尚日前因母親於世界盃小組賽期間辭世，一度返回法國處理喪事。他在32強賽前受訪時坦言，那段時間相當艱難。德尚表示：「我現在還好。當然，那幾天非常痛苦，我幾乎心碎。但為了自己的身心狀況，也為了法國隊，我必須暫時離開。之後球隊完成了他們該做的事。」

姆巴佩賽後表示，全隊都團結支持德尚，因為他剛經歷母親辭世的人生低潮，希望讓他知道球隊永遠與他同在。

姆巴佩指出，人生中有許多事情比足球更重要，但他希望透過全隊共同的舉動，讓德尚知道自己絕不會孤單。

「我們希望他知道，而且我相信他也已經感受到，透過全隊的這個舉動，他永遠不會獨自面對這一切。無論發生什麼事，我們都會陪伴在他身邊，支持他。」

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法國前鋒姆巴佩（10號）被換下場時，總教練德尚(右)向他鞠躬致意。（美聯社）