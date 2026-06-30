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世界盃／PK戰氣走荷蘭 摩洛哥教頭：早夢到迪奧普會建功

記者劉肇育／即時報導
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迪奧普(右白衣者)躍起，頭錘建功。(路透)
迪奧普(右白衣者)躍起，頭錘建功。(路透)

2026年世足賽淘汰賽戰況白熱化，「北非鐵騎」摩洛哥昨晚在PK大戰擊敗荷蘭，連續兩屆在淘汰賽擊退歐洲勁旅晉級，教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）賽後透露，之前就曾夢過迪奧普（Issa Diop）將會透過頭錘為球隊建功，沒想到就發生在今天的32強賽幫助球隊扳平戰局，並將比賽帶入PK大戰。

本場比賽高潮迭起，面對荷蘭開賽擺出的五後衛陣型，摩洛哥全場展現高達70%的控球率並主導攻勢。沃阿比賽後自豪地表示，球隊完全掌控節奏，這場勝利實至名歸，他也透露一段溫馨插曲，表示自己曾夢到迪奧普會為球隊頂進關鍵頭球，沒想到美夢成真，「他入隊較晚，卻用冷靜感染了每個人，完全配得上這一切。我跟他說過那個夢，但不確定會是在何時發生。」

為球隊續命並榮膺全場最佳球員的迪奧普，談到那顆價值連城的進球時坦言，當時已是比賽尾聲，「老實說我也不太清楚自己在那做什麼，但我們深知隊友的傳中實力，我只是試著跑到空當把球打進。」賽後他難掩疲憊地表示，贏球完全是團隊嚴格執行戰術的功勞，自己現在只想趕緊恢復身體。

後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）盛讚替補登場的年輕球員迅速融入並送出關鍵傳球，展現世足賽必備的拚搏精神，但他同時也對這場強強對決感到惋惜，「這場對決來得有些太早了，對兩隊都不太公平。」

精華 FAQ

  • 摩洛哥先靠迪奧普在比賽尾聲頂進關鍵頭球扳平，將戰局拖入PK大戰，最終在點球戰中擊敗荷蘭，順利晉級下一輪。

  • 沃阿比表示，他早就夢到迪奧普會用頭錘替球隊建功，雖然不確定何時發生，但這次確實在對荷蘭的比賽中應驗了。

  • 迪奧普認為進球來自全隊執行戰術與傳中配合，自己只是把握空當完成攻門；馬茲拉維則稱讚替補年輕球員迅速融入，但也感嘆兩隊提早碰頭太可惜。

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