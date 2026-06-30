世界盃／德國連3屆未晉16 總教練被問下台：盼繼續執教
29日，德國隊在美加墨世界盃32強點球大戰中爆冷不敵巴拉圭隊被淘汰，總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）賽後表示對這一結果非常失望，稱德國隊「失去了對比賽的控制」。
這是德國隊連續三屆世界盃未能進入16強。「這對德國足球來說是一個非常令人失望的結果。」納格爾斯曼說，「對手抓住機會率先打進一球，而我們在那次防守中做得不夠好。我們嘗試通過邊路製造人數優勢，但最終還是不夠。我們嘗試了很多不同的辦法，也進行了人員調整，球員們已經拚盡全力」。
納格爾斯曼說：「我們本應該更早取得進球，也應該創造出更多真正有威脅的機會。我們需要踢得更快，但遺憾的是今天我們的速度不夠。上半場我們的防守也做得不夠好。我們創造了一些不錯的機會，但在關鍵時刻的存在感還不夠。遺憾的是，今天我們的表現不足以贏下比賽。」
小組賽過後，德國國內就有質疑納格爾斯曼排兵布陣的聲音。當記者問他，德國隊在本屆世界盃被淘汰後是否還會繼續擔任球隊總教練時，納格爾斯曼說：「我希望繼續執教德國隊。」
本場比賽是德國隊首次在世界盃輸掉點球大戰。罰丟點球的德國隊前鋒哈弗茨（Kai Havertz）表示：「平時我主罰點球時都比較有把握，也基本都能進，但今天沒有做到。本屆世界盃，我不認為我們踢得不好，但總感覺始終缺少一點什麼，今天也是一樣。當球隊這麼早就被淘汰時，就必須反思自己，找出問題所在。」
德國隊在32強點球大戰中不敵巴拉圭，首次在世界盃輸掉點球戰，最終遭到淘汰。納格爾斯曼認為球隊失去控制，防守與把握機會的能力都不夠。 納格爾斯曼表示對結果非常失望，直言德國隊失去了對比賽的控制，也承認防守、速度與關鍵時刻的表現都不足。他同時表態，希望能繼續執教德國隊。 德國隊連三屆世界盃未進16強，國內已質疑排兵布陣。哈弗茨也提到自己罰失點球，並認為球隊雖不算踢得差，但整體總少了決定勝負的一點關鍵。
精華 FAQ
德國隊在32強點球大戰中不敵巴拉圭，首次在世界盃輸掉點球戰，最終遭到淘汰。納格爾斯曼認為球隊失去控制，防守與把握機會的能力都不夠。
納格爾斯曼表示對結果非常失望，直言德國隊失去了對比賽的控制，也承認防守、速度與關鍵時刻的表現都不足。他同時表態，希望能繼續執教德國隊。
德國隊連三屆世界盃未進16強，國內已質疑排兵布陣。哈弗茨也提到自己罰失點球，並認為球隊雖不算踢得差，但整體總少了決定勝負的一點關鍵。
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