世界盃／德國連3屆未晉16 總教練被問下台：盼繼續執教

執掌兵符的德國總教練納格爾斯曼賽後神情落寞。(路透)

29日，德國隊在美加墨世界盃 32強點球大戰中爆冷不敵巴拉圭隊被淘汰，總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）賽後表示對這一結果非常失望，稱德國隊「失去了對比賽的控制」。

這是德國隊連續三屆世界盃未能進入16強。「這對德國足球來說是一個非常令人失望的結果。」納格爾斯曼說，「對手抓住機會率先打進一球，而我們在那次防守中做得不夠好。我們嘗試通過邊路製造人數優勢，但最終還是不夠。我們嘗試了很多不同的辦法，也進行了人員調整，球員們已經拚盡全力」。

納格爾斯曼說：「我們本應該更早取得進球，也應該創造出更多真正有威脅的機會。我們需要踢得更快，但遺憾的是今天我們的速度不夠。上半場我們的防守也做得不夠好。我們創造了一些不錯的機會，但在關鍵時刻的存在感還不夠。遺憾的是，今天我們的表現不足以贏下比賽。」

小組賽過後，德國國內就有質疑納格爾斯曼排兵布陣的聲音。當記者問他，德國隊在本屆世界盃被淘汰後是否還會繼續擔任球隊總教練時，納格爾斯曼說：「我希望繼續執教德國隊。」

本場比賽是德國隊首次在世界盃輸掉點球大戰。罰丟點球的德國隊前鋒哈弗茨（Kai Havertz）表示：「平時我主罰點球時都比較有把握，也基本都能進，但今天沒有做到。本屆世界盃，我不認為我們踢得不好，但總感覺始終缺少一點什麼，今天也是一樣。當球隊這麼早就被淘汰時，就必須反思自己，找出問題所在。」

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