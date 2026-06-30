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世界盃／南韓隊返國 民眾機場怒罵教頭洪明甫「退還薪水」

中央社／首爾30日專電
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南韓隊總教練洪明甫（前）因球隊在世界盃提前遭淘汰而宣布辭職，6月30日抵達南韓仁...
南韓隊總教練洪明甫（前）因球隊在世界盃提前遭淘汰而宣布辭職，6月30日抵達南韓仁川國際機場。（美聯社）

世界盃足球賽南韓隊無緣晉級32強，引起民眾憤怒，南韓代表隊陸續返國，總教練洪明甫與部分球員30日率先經由仁川入境，現場一度相當混亂，充斥著「退還薪水」等辱罵聲。

根據韓聯社報導，這班飛機於早上4時左右抵達，但早在1、2個小時前，除媒體外，現場各處就已聚集不少球迷，隨著抵達時間接近，聚集人數增至約300人。不少個人YouTuber也到場，早在代表隊抵達前便開始直播，使現場相當混亂。

大韓足球協會這次並未另外舉辦世界盃代表隊返國活動，由於代表隊返國前，網路上甚至出現暗示將對洪明甫人身安全不利的貼文，氣氛相當緊張，警方因此在入境現場部署超過100名警力，以防萬一。

報導提及，2014年巴西世界盃南韓隊同樣無緣晉級時，有球迷在機場對當時也是總教練的洪明甫丟擲「麥芽糖」（南韓人用來羞辱對象的意思），不過這次沒有再出現麥芽糖。

不過30日機場仍充斥謾罵聲，包括「洪明甫出去」、「退還薪水」等高聲抗議，由於等待時間過長，現場也不斷傳出「為什麼還不出來」的不滿聲音。不過也有部分球迷認為不要責怪球員，高喊「加油」、「辛苦了」等鼓勵話語。

機場已將球迷與代表隊的動線分開，僅有事先獲准採訪的部分媒體隨行洪明甫，詢問「有沒有想對球迷說的話」等問題，但洪明甫未作任何回應。有球迷憤怒表示，「洪教練在墨西哥宣布請辭的記者會上也沒有接受提問，30日同樣一句話都沒說。」

足球協會在代表隊離開機場後透過媒體公告表示，「我們已事先通知，返國時機場不安排媒體採訪活動，僅開放拍攝畫面。」

南韓隊總教練洪明甫（右）6月30日抵達仁川國際機場時，遭到球迷噓聲。（歐新社)
南韓隊總教練洪明甫（右）6月30日抵達仁川國際機場時，遭到球迷噓聲。（歐新社)

精華 FAQ

  • 代表隊抵達仁川機場時，現場聚集大量球迷與YouTuber，氣氛混亂，並出現「退還薪水」、「洪明甫出去」等高聲怒罵，也有人喊加油支持球員。

  • 因為網路上曾出現暗示對洪明甫人身安全不利的貼文，加上球迷情緒激動，警方為防止衝突擴大，特別在機場部署超過100名警力維持秩序。

  • 足球協會沒有另外舉辦返國儀式，只通知機場不安排媒體採訪活動、僅開放拍攝畫面，並在代表隊與球迷之間分開動線，以降低現場混亂。

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