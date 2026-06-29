世界盃／巴拉圭擊敗德國晉級16強 總統宣布全國放假1天慶祝

6月29日，巴拉圭隊球員賽後向球迷致意。（新華社）

2026年世界盃 足球賽爆出大冷門，巴拉圭29日歷經PK大戰，以4:：3淘汰四屆世界冠軍德國，成功晉級16強。為慶祝這場歷史性勝利，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）宣布，全國周二放假一天。

這場比賽於美國波士頓舉行，雙方在正規90分鐘及延長賽後以1：1戰平，最終進入點球大戰。巴拉圭以4比3勝出，不僅報了24年前世界盃敗給德國的一箭之仇，也寫下隊史新頁。

巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）在點球大戰中表現神勇，多次化解德國攻勢，而卡納爾（Jose Canal）踢進致勝點球，球隊最後拿下勝利。

比賽結束後不久，潘尼亞透過社群媒體宣布，周二將訂為全國放假日，以慶祝巴拉圭國家隊締造歷史。他寫道：「巴拉圭永不放棄！」

依據巴拉圭法律，總統每年可額外宣布最多三天全國性公共假日。

這場勝利也締造多項紀錄，包括巴拉圭隊史首度在世界盃淘汰賽擊敗德國，以及德國隊在世界盃史上首次於點球大戰落敗。巴拉圭16強賽將迎戰法國與瑞典之戰的勝方。

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