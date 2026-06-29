南韓總教練成眾矢之的 遭死亡威脅、餐廳禁入內…

當地時間6月24日，在墨西哥蒙特雷進行的2026美加墨世界盃足球賽A組小組賽中，南非隊對陣南韓隊，南韓隊主教練洪明甫在場邊指揮。（新華社）

南韓在本屆世界盃 足球賽無緣晉級32強，總教練洪明甫成眾矢之的，僅管他已請辭，網路上仍出現對他的死亡威脅，還有餐廳禁止他入內，警方並持續調查有關他任命過程違法的指控。

南韓「中央日報」報導，南韓晉級世界盃淘汰賽夢碎後，網路上針對洪明甫的威脅言論激增。1名自稱41歲擁有美國公民身分的人士昨天發文寫道：「我會負責殺了洪明甫…他回國那天我會去仁川國際機場殺了他。」

南韓警方表示，他們將追查出所有在網路上發布死亡威脅的人，並將密切關注情勢，以防任何意外事件發生，特別是在仁川機場。據南韓足球協會（KFA）說法，洪明甫和8名球員預定明天抵達。

有些南韓餐廳老闆則氣憤到禁止洪明甫入內消費。京畿道安養市1家韓式酒館在門口貼出相關告示，全北特別自治道金堤市的1家烤肉店26日則在社群媒體發文公告消息。

安養市酒館的老闆告訴韓聯社：「我是在對南非那場比賽後貼出告示。我看完比賽後非常憤怒，我想很多人跟我一樣，都對他（洪明甫）未能展現身為總教練的能力感到憤怒和失望。」

首爾市警察廳的1名官員今天在新聞簡報會上說，與洪明甫出任總教練有關的告訴已有8起，調查人員正在進行相關法律審查及其他調查。

首爾市鍾路區警察局2024年7月初接獲控訴，指南韓足協會長鄭夢奎在洪明甫任命案中涉及妨害業務及背信。警方表示，調查之所以延宕，因為有必要等待相關行政訴訟結果。

首爾行政法院今年4月已裁定，南韓足協在其國家隊強化委員會（National Team Strengthening Committee）選出洪明甫為總教練最佳人選的過程中，採取的行為違法。