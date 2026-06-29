世界盃／受重傷也不放棄 阿根廷前鋒實踐3年前誓言登夢想舞台

阿根廷前鋒西蒙尼27日在場上運球。(歐新社)

曾因嚴重傷勢休息5個月，阿根廷前鋒西蒙尼（Giuliano Simeone）復健的動力之一就是踏上世界盃 舞台，今年他實現夢想，昨天對上約旦更完成世界盃處女秀，讓他直呼是美夢成真。

23歲的西蒙尼分享3年前傳給隊友宣告「我會踢下一屆世界盃」，但同年季前友誼賽他卻遭遇腓骨骨折和腳踝韌帶損傷的嚴重傷勢；為了實現參加世界盃的夢想，他動了手術，過去兩季在父親執教的馬德里競技俱樂部努力。

正式出征世界盃前，西蒙尼就曾分享，當2023年受到大傷時，第一個念頭就是要踢世界盃，「我甚至不曾代表阿根廷青年隊過。我設立目標，每天訓練都讓我進步，我竭盡全力，一切努力有了回報。」

2024年開始代表阿根廷出賽，西蒙尼世界盃小組最終戰迎接美夢成真的時刻，他先發上場71分鐘，參與球隊3：1擊敗約旦後說，世界盃初體驗感覺很不可思議，「這是我從小的夢想，自從我2023年受傷後，所有事情發生得好快。我遇過低潮，但我為此付出很多努力，犧牲很多，最終我堅持下來了。」

西蒙尼在社群分享3年前立下「要踢下屆世界盃」的誓言，他坦言當時根本不確定能否完成夢想，「但我非常開心我在這裡，完成處女秀，和世界上最棒的球員一起奮戰。」

衛冕軍阿根廷小組賽取得3戰全勝完美戰績，32強淘汰賽將碰黑馬維德角。