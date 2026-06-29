世界盃／有奇蹟有告別…盤點小組賽最後一搏的感人時刻

內馬爾24日於比賽第76分鐘替補登場，這是他時隔980天再次代表巴西隊出戰。全場數萬球迷起立鼓掌，歡迎他回歸。（路透）

2026年美加墨世界盃 小組賽塵埃落定、32強出爐。相較前兩輪，第三輪伴隨著更大的殘酷：有人歡喜晉級，有人黯然回家。但在記分牌變動之餘，綠茵場的幾幕場景，讓我們看見了足球另外的模樣：它關於生命、關於愛、關於那些不甘熄滅的光。

全場數萬人靜默一分鐘：為委內瑞拉強震默哀

多場小組賽末輪開球前，雙方球員並肩走向中圈，並肩站立、低頭靜默。看台上的喧囂戛然而止，數萬球迷的雙手放下旗幟與手機。這是為了悼念委內瑞拉「624」地震中的遇難者。官方統計顯示，委內瑞拉地震已致超過1400人死亡。

默哀那刻，足球不再是競技，而是一種人類共通的語言。這一分鐘的靜默，比賽場上的喧鬧更有力量。

阿根廷隊與約旦隊27日比賽開賽前，全場為委內瑞拉強震默哀一分鐘。（路透）

進球獻給天上的她：西班牙罕病小球迷的愛

西班牙隊1：0戰勝烏拉圭隊，巴埃納（Álex Baena）打入全場唯一進球。他沒有瘋狂慶祝，而是雙手指天，輕撫胸前隊徽，低頭默念。

賽後人們才知，這粒進球是獻給一位名叫瑪麗亞的12歲小球迷。她在與一種罕見病抗爭多年後離世，生前最愛西班牙隊。

巴埃納說：「我相信，是她幫助我把那個球打進網窩。我終於能把一直記在心頭的這個進球獻給她了。」

一個球員的職業生涯會有很多進球，但這一粒是為一個再也看不見世界的孩子打進的。

西班牙隊巴埃納（前）27日進球後雙手指天，將這粒進球獻給一位名叫瑪麗亞的12歲小球迷。她在與一種罕見病抗爭多年後離世，生前最愛西班牙隊。（新華社）

門柱前的長跪與鞠躬：「墨西哥吳鎮宇」的謝幕

墨西哥隊3：0擊敗捷克隊。第78分鐘，墨西哥40歲的門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）替補登場，這是他第六屆世界盃。賽前他曾透露，本屆世界盃後，他將退出國家隊。奧喬亞因長相酷似港星吳鎮宇，被許多華人球迷稱為「墨西哥吳鎮宇」。

終場哨響，奧喬亞單膝跪地，深情親吻了門柱，然後轉身向四面看台鞠躬，眼眶泛紅。隊友圍攏，將他拋向空中。被放下後，他用額頭貼了下草皮。

這是一個「老兵」的謝幕。他沒有輸給時間，只是把位置交給了身後的人。

墨西哥隊資深門將奧喬亞在賽前表示，本屆世界盃後，他將退出國家隊。他24日在比賽終場哨響後，單膝跪地，向球場「謝幕」。（美聯社）

墨西哥隊資深門將奧喬亞在賽前表示，本屆世界盃後，他將退出國家隊。他24日在比賽終場哨響後，深情親吻了門柱。（美聯社）

母子的含淚隔空揮手：維德角黑馬跑進淘汰賽

維德角0：0戰平沙烏地阿拉伯隊，由於同組的西班牙戰勝烏拉圭，維德角三戰積三分，領先烏拉圭一分，隊史首次晉級世界盃淘汰賽。

在等待西班牙與烏拉圭隊比賽結果時，先賽完的維德角隊隊員圍聚在一起看直播。出結果的瞬間，這群漢子嘶吼著抱成一團。門將沃齊尼亞（Vozinha）抬頭在看台找到跨洋而來的母親安娜，母子隔空振臂、含淚揮手。

這是一個人口僅50多萬人的島國，卻在世界盃上留下響亮的名字。

維德角門將沃齊尼亞應絕佳的防守暴紅，也讓球隊首度晉級淘汰賽。（歐新社）

維德角門將沃齊尼亞應絕佳的防守暴紅，他的母親（左）26日在現場觀眾席上揮舞國旗。（路透）

980天傷癒歸來讓全場鼓掌：內馬爾賽後痛哭

巴西隊3：0擊敗蘇格蘭隊，34歲的內馬爾（Neymar）第76分鐘替補登場，這是他時隔980天再次代表巴西隊出戰。全場數萬球迷起立鼓掌，歡迎「森巴軍團」10號回歸。

賽後他先笑，後掩面痛哭，兒子衝進場緊緊抱住他，妻子與隊友圍攏安慰。「我害怕自己再也回不來了，當哨聲響起那一刻，900多天裡的每一個冰袋、每一次加練，都值了。」

當內馬爾再次踏上世界盃賽場的草皮，他跑動的每一步，都是在跨越那段漫長的復健時光。他沒說熱愛，也沒說夢想，但所有人都看懂了──只要哨聲未響，那個追風的人，就還在跑。

內馬爾24日於比賽第76分鐘替補登場，這是他時隔980天再次代表巴西隊出戰。他從邊線入場時，特別閉上雙眼、舉起雙手感受球場。（路透）

小組賽落幕，淘汰賽開啟。也許再過幾周，我們會忘記具體比分，忘記誰進了哪個球，但我們大概率不會忘記那靜默的一分鐘、巴埃納的指尖、奧喬亞吻過的門柱、沃齊尼亞母子的對望、內馬爾重返賽場。這些瞬間告訴我們：足球，終究是關於人的故事。而人的故事，永遠比足球本身，更值得被記住。