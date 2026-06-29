世界盃／門票開賽前遭取消、未獲退款 轉售平台StubHub挨轟

StubHub轉售平台在這次世界盃比賽中，遭遇多起球票糾紛。(美聯社)

全球性的票務交易平台StubHub專注於活動門票二手市場(即門票轉售)，透過網路連結需要門票的消費者與持有門票的賣家，讓雙方買賣各類活動如體育賽事、音樂會、戲劇表演等門票。

然而全球不少足球迷透過StubHub購得的世界盃 門票，卻在開賽前一刻被無預警取消交易，有些甚至未獲退款，點燃大批球迷怒火之餘還驚動官府，已有部分地方政府表示會徹查事件。

路透報導，打從2026世界盃6月11日開賽之日起，就頻頻出現購得門票卻在開賽前仍無法取得門票的情況，有球迷差不多一年前即已購買門票，最終卻無法臨場觀賽，精心計畫的行程和滿心期待全部泡湯。

StubHub發言人解釋該平台並非世界盃官方票務合作夥伴，僅提供轉售服務，由於不持有門票也不設定價格，臨時取消門票訂單是因為賣家方面的交付出了問題。

StubHub允許這種「投機性售票」(speculative ticketing)做法，正是導致門票無法交付，使球迷無法入場的主因。

不少黃牛甚至在未實際持有門票情況下就在網上轉售，主要是賭自己日後能以更低價格取得門票來轉售賺取差價，如果門票價格飆得太高，或買不到低價門票時就索性拉倒。因此有球迷質疑StubHub這次發生大規模臨時缺票，可疑之處太多，感到被欺騙。

StubHub的另一個說法是，國際足總(FIFA)票務系統影響了所有轉售平台上的門票交易，但FIFA予以否認。

FIFA敦促球迷僅使用它的官方轉售平台，聲稱是唯一能夠保證門票順利交付的平台。然而官方平台對轉售球票收取30%佣金，因此球票比其他網站更貴。同時有球迷指出FIFA官方平台的購票過程繁複，故寧願選擇StubHub 。

由於事件引起全球球怒火及要求政府徹查，StubHub不得不回應說會成立專門的世界盃支援團隊，為受影響客戶提供替代門票。

英國市場監管機構勒令StubHub英國公司退款給超過5萬名客戶，並繳納90萬英鎊罰款。加拿大競爭局及美國聯邦貿易委員會未有說明會否調查，但加拿大卑詩省政府已命令消費者保障局調查StubHub是否違規。

一名球迷在進場前展示她從StubHub買到的球票。(美聯社)