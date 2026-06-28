世界盃／小組賽戰罷 留下眾多「閃亮的名字」

維德角門將沃齊尼亞。(新華社)

2026美加墨世界杯32強在27日全部出爐。此次擴增至48支球隊的小組賽中，更密集、更戲劇、更激烈的賽事留下一系列「閃亮的名字」。

梅西：19球，獨屬歷史射手榜的單行紀錄

衛冕冠軍阿根廷首輪3比0戰勝阿爾及利亞，梅西完成其世界杯生涯首個「帽子戲法」；次輪2比0擊敗奧地利時，他獨中兩元，個人世界杯總進球數達到18個，正式獨享世界杯歷史射手王頭銜。

末輪與已經提前出局的約旦對陣，替補登場的梅西最後階段轟出標誌性任意球直掛死角，將比分鎖定在3比1，個人世界杯正賽進球數改寫為19球。

C羅：把「回來」二字踢給鏡頭

K組首輪葡萄牙被民主剛果1比1逼平那晚，C羅的沉默在外界看來似有千斤重。

次輪對陣烏茲別克，這位41歲的葡萄牙隊長上下半場各入一球，助力球隊以5:0大勝，穩住出線形勢。戰罷，C羅對著轉播鏡頭用英語連喊三聲「我回來了！」，以此回應所有質疑他拖累葡萄牙隊的聲音。

姆巴佩：年輕主角

小組賽法國三戰全勝積9分，共進10球，僅失2球。首輪3比1戰勝塞內加爾，不到30歲的姆巴佩上演「梅開二度」；次輪3比0大勝伊拉克，他再中兩元；末輪4比1擊敗挪威，他送出2次絕妙助攻。

開啟自己第三屆世界杯的姆巴佩，已在世界杯累計參與進球21次（進球+助攻），僅次於梅西，成為歷史第二。

哈蘭德：兩次出場已不負「千呼萬喚」

首次登上世界杯舞台的挪威中鋒哈蘭德兌現所有期待。

首輪面對伊拉克時，他全場20次觸球，卻6次射門、4次射正；次輪對塞內加爾，再次「梅開二度」——禁區支點、頭球搶點、反擊單刀樣樣精通。

草根黑馬之傳奇

本屆世界杯，人們看到了更多生動的草根傳奇。

E組次輪古拉索0比0戰平厄瓜多，37歲的古拉索門將羅姆全場15次成功撲救，力保城門不失的同時，也創下自1966年世界杯有統計以來單場比賽常規時間撲救次數最多的紀錄。

儘管古拉索遺憾止步小組賽，但羅姆的神奇發揮已成2026年世界杯的經典橋段之一。

40歲才第一次登上世界杯正賽的維德角門將沃齊尼亞，三場小組賽全部打滿90分鐘，僅失2球。他在比賽中長傳調度穩定，兼顧防守指揮與後場出球，最終幫球隊三戰全平歷史性闖入淘汰賽。小組賽戰罷，沃齊尼亞已幫維德角寫就屬於本屆世界杯的新童話。