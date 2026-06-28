我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談藝／模仿貓王比賽 密西西比男孩致敬家鄉傳奇

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

世界盃／梅西替補上場又進球 隊友變迷弟喊興奮

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
6月27日，阿根廷隊球員奧塔門迪（左）為替補上場的隊友梅西戴上隊長袖標。(新華社...
6月27日，阿根廷隊球員奧塔門迪（左）為替補上場的隊友梅西戴上隊長袖標。(新華社)

阿根廷剛過39歲生日的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）小組賽最終戰雖沒先發，但第60分鐘替補上陣，第80分鐘就以自由球破門，締造世界盃史上第一位連7場都進球的紀錄，連隊友都化身「迷弟」，喊每天見到梅西都很興奮。

梅西小組賽前2場包辦全隊5記進球，27日沒有先發下，洛塞爾索（Giovani Lo Celso）第19分鐘自由球率先破網，成為本屆阿根廷第2位進球選手。

阿根廷最終以3：1擊敗約旦，以小組賽3戰全勝挺進32強淘汰賽後，洛塞爾索直呼為締造新猷的梅西開心，「我為他感到非常高興，為他現在的狀態開心。老實說，每天看到他就讓人興奮，這種興奮感很鼓舞人心，所以顯而易見，看到他這樣的表現對我們來說非常重要。」

梅西剛過39歲生日，27日進球是他第123顆國際賽進球，連7場世界盃進球也超越原本紀錄保持人、1958年的法國方丹（Just Fontaine）和1970年巴西的雅爾金諾（Jairzinho），再一次締造世界盃紀錄。

總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）提到，賽前和梅西討論過，兩人有共識梅西下半場再上場是最佳選擇，「這足以展現他對球隊的重要性。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 梅西此戰沒有先發，第60分鐘替補上陣，第80分鐘以自由球破門，幫助阿根廷取得進球，也讓他寫下連七場世界盃都有進球的新紀錄。

  • 阿根廷以3比1擊敗約旦，完成小組賽三戰全勝，順利以分組第一之姿挺進32強淘汰賽，整體表現展現強大競爭力與穩定性。

  • 洛塞爾索表示每天看到梅西都很興奮，認為他的狀態鼓舞人心；斯卡洛尼則說，讓梅西下半場上場是雙方共識，也足見他對球隊的重要性。

世界盃

上一則

世界盃／墨西哥前市長「深V低胸裝」觀賽 火辣應援暴紅

下一則

世足賽／南韓恥辱戰積 無緣32強 回國日沒有歡迎會

延伸閱讀

世界盃／梅西連續7場進球成第1人 阿根廷3：1約旦

世界盃／梅西連續7場進球成第1人 阿根廷3：1約旦
世界盃／梅西本屆已踢進6球 射手榜領先哈蘭德、姆巴佩

世界盃／梅西本屆已踢進6球 射手榜領先哈蘭德、姆巴佩
「梅」開二度 阿根廷2：0贏奧地利 提前晉級

「梅」開二度 阿根廷2：0贏奧地利 提前晉級
世界盃／阿根廷穩居J組第一 梅西小組賽最終戰將替補登場

世界盃／阿根廷穩居J組第一 梅西小組賽最終戰將替補登場

熱門新聞

6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...