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世界盃／日本32強對戰巴西 長友佑都爆金句「媽媽咪呀」

中央社／東京28日專電
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6月25日，日本隊球員長友佑都在比賽中。（新華社）
6月25日，日本隊球員長友佑都在比賽中。（新華社）

世界盃足球賽闖入淘汰賽的日本隊，將於29日與5屆冠軍巴西正面交鋒。球隊今天在美國納許維爾近郊備戰，39歲老將、效力FC東京的後衛長友佑都除了分享爆紅口頭禪「媽媽咪呀！」的誕生秘辛，更喊話已做好準備迎戰巴西，「完全沒有會輸的感覺」。

產經體育、日本電視台報導，上屆卡達世界盃，長友曾在日本擊敗德國隊後高喊「Bravo（太棒了）」，備受討論，因此本屆賽事期間，包括隊友堂安律、隊長板倉滉，都期待他會說些什麼，一直問他「你要講什麼？」

長友在小組賽最後一戰對瑞典於下半場第30分鐘替補登場，以39歲286天成為日本隊世界盃史上最年長出賽球員，同時完成自2010年南非世界盃以來連續5屆參賽的壯舉。

賽後受訪時，他感慨地說「啊，世界盃，媽媽咪呀（Mamma mia）、媽媽咪呀」，並說「過去4年，我就是為了這一刻而做準備，媽媽咪呀」，讓這句義大利感嘆語迅速爆紅。

談到這句「新名言」，長友笑說，其實完全沒有事先準備。「堂安律和板倉滉還幫我想了很多版本，但我真的沒有決定。我一直相信，在比賽結束後、靠著那種情緒和腎上腺素，自然浮現在我腦中的第一句話，結果說出口的就是『媽媽咪呀』。」

相較於2022年卡達世界盃擊敗德國後高喊「Bravo」，長友坦言，這次的情緒有所不同。「畢竟沒有贏球，所以不像『Bravo』那麼有氣勢，變成了那種感覺的『媽媽咪呀』。」

他也強調，比起賽後說了什麼，更重要的是在球場上拿出表現，「如果對巴西有上場機會，我已經做好準備，要把對方邊路球員徹底守住，我完全沒有會輸的感覺。」

談到自己締造連續5屆世界盃出場等紀錄，長友表示，「紀錄總有一天會被後輩打破，比起留下紀錄，我更希望留下回憶。我希望大家記得，這支日本隊曾經有長友佑都，更希望未來能讓大家記得，奪得世界盃冠軍的那支日本隊，也有長友佑都。」

精華 FAQ

  • 日本隊將在29日於世界盃32強賽對上五屆冠軍巴西。球隊目前在美國納許維爾近郊備戰，面對強敵仍展現高昂士氣與備戰決心。

  • 長友表示，這句話並非事先設計，而是賽後在情緒與腎上腺素作用下自然脫口而出。他原本還被隊友催著想台詞，最後卻說出了「媽媽咪呀」。

  • 長友強調，比起賽後說什麼，更重要的是球場表現。他若獲得出賽機會，會全力守住對方邊路球員，並表示自己完全沒有會輸的感覺。

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