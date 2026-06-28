世界盃／墨西哥前市長「深V低胸裝」觀賽 火辣應援暴紅

世界盃11日在墨西哥率先揭幕，球場螢幕顯示80824人滿座，地主國墨西哥也首勝對手南非。（美聯社）

2026美加墨世界盃 （FIFA World Cup）火熱開踢，場邊也出現火辣風景。地主之一的墨西哥在小組賽表現亮眼，該國前市長庫瓦斯（Sandra Cuevas）也爆紅，她身穿低胸背心，大方展現好身材，火辣應援被封「最辣政客」。

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前市長火辣應援

紐約郵報（New York Post）報導，曾任墨西哥庫奧特莫克（Cuauhtémoc）市長的庫瓦斯，近日出席世界盃觀賽活動，照片中她穿著白色低胸背心，腰間繫著墨西哥球衣，與現場球迷打成一片，火辣造型迅速在社群媒體上瘋傳。

雖然在網路上爆紅，引來大批球迷朝聖，不過也有少部分觀眾批評庫瓦斯的造型。對此，她無奈回應：「各位，我能怎麼辦？總不能把它們（胸部）拆掉吧！」隨後展現高EQ表示：「我不認為這是攻擊，有些人可能會用貶低的方式看待，但我們墨西哥人就是這樣。」

現年40歲的庫瓦斯，於2021年10月至2024年3月擔任庫奧特莫克市長，卸任後目前在政治運動組織「墨西哥新黨」（Mexico Nuevo）擔任協調員，依舊活躍於墨西哥政壇。

2026世界盃／墨西哥前市長「深V低胸裝」觀賽 火辣應援爆紅

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