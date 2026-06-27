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世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 32強對克羅埃西亞

世界盃／親見C羅踢球 非營利組織募得5000張免費票

編譯陳韻涵／綜合報導
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葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)本周在世界盃賽事中寫下歷史，成為首位連續六屆世界盃都有進球的球員。對許多美國退伍軍人而言，這場比賽更是畢生難忘的回憶，因為他們透過非營利組織「Vet Tix」獲得免費門票，親眼見證這個歷史時刻。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，退伍軍人賈西亞(Mark Garcia)是葡萄牙隊的忠實球迷，他的父母來自葡萄牙小島法亞爾(Faial Azores)，雙親從小培養他支持葡萄牙隊。

葡萄牙24日出賽烏茲別克，賈西亞生平首次進場觀看足球賽；他親眼見證葡萄牙以5比0完勝，以及羅納度接連兩次進球。他激動地表示，整場比賽幾乎都熱淚盈眶，內心感受難以言喻。

Vet Tix長期免費提供體育賽事、演唱會等活動門票給現役、退伍軍人及殉職官兵遺屬，以及緊急應變的第一線警消人員。今年世界盃期間，美國銀行捐助200萬元，Vet Tix自行籌募25萬元，取得將近5000張門票，贊助全美11座協辦城市的比賽，其中約80%發放給現役及退伍軍人，其餘提供急難救助人員，另保留約250張美國男足賽事門票，紀念美國建國250周年。

賈西亞加入Vet Tix將近13年，他曾透過該組織觀看職業美式足球聯盟(NFL)休士頓德州人隊(Houston Texans)的比賽及多場演唱會。

1991年到1997年間，賈西亞服役於陸軍，期間派駐波士尼亞，後來因為目睹戰爭造成的慘況而提早退伍。

賈西亞說，Vet Tix讓他有機會帶著家人參加活動，也協助他克服身處大規模群眾環境下的不安感受，每當比賽前播放國歌，他都會默默尋找身旁的退伍軍人，感受彼此之間的密切連結。

另一名退伍軍人法利(Peter Farley)則透過Vet Tix觀看伊拉克對挪威的世界盃賽事，他邀請2008年至2009年在伊拉克巴格達服役期間共事的伊拉克籍翻譯一同觀賽。

法利表示，兩人多年沒有見面，如今能在美國一起欣賞世界盃球賽，簡直是將「人生畫上一個完整的圓」。

法利透露，當年他向這名翻譯介紹美式足球，甚至請妻子寄一件布雷迪(Tom Brady)的球衣給對方。如今這位翻譯已移居德州，成為新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)的死忠球迷。

伊拉克隊最終以1比4不敵強敵挪威，但法利仍認為，能與多年不見的老友共同見證世界盃賽事，是自己看過最難忘的一場比賽。

精華 FAQ

  • Vet Tix透過企業捐助與自籌資金，取得近5000張世界盃門票，免費提供給現役與退伍軍人、殉職官兵家屬，以及部分急難救助人員入場觀賽。

  • 葡萄牙球星C羅羅納度在本周世界盃賽事中完成進球，成為史上首位連續六屆世界盃都有進球的球員，也讓現場觀賽的退伍軍人格外激動。

  • 賈西亞首次到場看足球就見證葡萄牙大勝與C羅進球，法利則和昔日伊拉克翻譯重逢同看比賽，兩人都因門票重拾情誼與深刻回憶。

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