世界盃／維德角隊長涉強暴女翻譯 遭警調查仍持續出賽

萊恩門德斯是維德角核心人物。(路透)

大西洋小國維德角（Cabo Verde）搶下本屆世界盃 足球賽32強晉級門票，為首秀寫下歷史新頁。然而，維德角隊36歲隊長萊恩門德斯（Ryan Mendes）被踢爆，涉嫌性侵一名巴西籍女子，目前已遭警方調查，案件仍在偵辦中。

根據巴西媒體《Globo Esporte》報導，事件發生於今年3月維德角赴紐西蘭進行國際友誼賽期間。提出報案的女子為巴西籍，目前居住在紐西蘭，當時受聘於紐西蘭足球協會，擔任維德角代表隊的翻譯及營運助理。她與球隊下榻同一間飯店，負責協助代表隊相關事務。

報導指出，在維德角與智利進行友誼賽後，該名女子受邀前往代表隊所使用的一間飯店房間，原以為是需要提供翻譯服務。不過，她抵達後發現現場僅是私人聚會，因身體不適便返回自己的房間休息。

據女子向警方供稱，返回房間後不久，有人敲門，她誤以為是工作相關事宜便開門，隨後門德斯進入房內。

《Globo Esporte》引述報案內容指出，門德斯涉嫌對女子施暴，包含掐住其頸部、毆打及咬傷對方，在女子試圖反抗時，涉嫌對其性侵。

目前警方仍持續調查此案，尚未公布最終調查結果，也未對門德斯提出正式起訴，他也持續出賽。對於相關指控，門德斯方面尚未回應。

儘管案件仍在偵辦，維德角隊仍持續征戰2026年世界盃，並已晉級淘汰賽，下一戰對上阿根廷。由於案件尚未定案，現階段相關指控仍屬調查階段，是否影響門德斯後續出賽資格，仍有待官方進一步說明。