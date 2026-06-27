世界盃／將與梅西同場競技 維德角門將：任何球員的夢想

維德角門將沃齊尼亞。(新華社)

世足賽小組賽昨天爆出歷史性大驚奇，首度踏上世足賽舞台的非洲小國維德角，在小組賽最後一役以0：0逼平沙烏地阿拉伯，成功挺進32強淘汰賽，陣中一戰爆紅的自由球員門將沃齊尼亞（Vozinha）賽後難掩激動，並豪言下一戰面對衛冕軍阿根廷與梅西（Lionel Messi），將是所有球員夢寐以求的最高舞台。

賽前外界普遍看衰維德角，甚至預言他們可能一勝難求，但這支非洲軍團用韌性粉碎了質疑。沃齊尼亞直言，維德角絕非外界所想的弱旅，下半場他們更不是為了死守平局而戰，而是自始至終都掌控局勢、全力求勝，「雖然很遺憾未能破門，但大家的執行力無可挑剔。」

隨著烏拉圭落敗，維德角驚險突圍，淘汰賽首輪即將正面迎戰強敵阿根廷，談到即將與傳奇球星梅西同場競技，沃齊尼亞毫無畏懼的表示，「接下来的淘汰賽能夠面對阿根廷，我認為這太棒了。和阿根廷以及梅西同場競技，是任何一個球員夢寐以求的舞台。」

作為人口僅有50多萬的小國，維德角寫下世足賽奇蹟，不僅讓看台上的家鄉球迷喜極而泣，更激勵了全球的維德角同胞。沃齊尼亞感性地表示，「當看到自己的同胞在面前流下激動的淚水時，那種震撼真的無法用語言來形容。但我們站在這裡，就是為了給自己國家的下一代乃至所有人樹立一個榜樣，成為激勵他們前行的力量。能看到大家把我們當成標竿，看到孩子們有一天也渴望像維德角國家隊的球員一樣去戰鬥，這讓我們感到極大的滿足和完成了使命。」