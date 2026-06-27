我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小飛機撞北京「中國尊」官方通報：駕駛死亡、13傷

川普批民主黨左派是「不信神的共產主義者」

2026 FIFA World Cup 競猜活動 現金大獎等著你

世界新聞網/即時報導

活動介紹： 您了解 2026 FIFA World Cup 嗎？世界日報邀請您參加2026 FIFA World Cup競猜大挑戰！只要答對所有問題，就有機會抽中我們精心準備的現金大獎！快來挑戰！

活動獎品： 總獎金為 $ 500。

⚽八強預測（Round of 8 Prediction）

活動時間：即日起至 07/03

參與方式：從48支參賽隊伍中預測最終進入八強的隊伍名單

獎勵機制：

從「完全正確預測八強名單」的玩家中，抽取5名幸運得主

獎金：5名幸運得主各$ 100

如何參加：

點擊連結進入答題頁面：https://usezlife.worldjournal.com/news/detail/news_83367

填寫您的姓名、電話及Email。

提交即完成抽獎資格！

注意事項：

限美國50州居民參加。

每人限參加一次，重複填寫僅採計第一次資訊。

得獎名單將擇日在 usezlife.com 公布。

參加即代表同意個人資料可能用於世界日報相關活動推廣。

主辦方保留以同等價值獎品替代之權利。

⚽ ——————⚽——————⚽——————

[2026 FIFA World Cup 競猜活動]  活動規則

活動主辦方 (Sponsor) 本活動由 [ez生活網/usezlife.com] (以下簡稱「主辦方」) 主辦。

參賽資格 (Eligibility)

限美國50州及華盛頓特區合法居民參加。

參賽者須年滿18歲（或居住地之法定成年年齡）。

主辦方及其相關企業、廣告與推廣代理機構的員工及其直系親屬不得參加。

限制： 一人只能參加一次。若使用自動化工具或多個帳號重複參加，將被取消資格。

得獎通知與領獎 (Winner Notification)

得獎者將於抽獎後 [7] 天內，透過註冊時提供的電子郵件或電話通知。

得獎者須在 [7] 天內回覆確認。若未能回覆或無法聯繫，視同放棄，主辦方有權抽取遞補得獎者。

個人資訊與隱私權 (Privacy and Data Use)

參加本活動即表示您同意主辦方收集您的個人資料（姓名、地址、郵箱等）。

再行銷用途： 活動中所收集的個人資訊可能用於世界日報集團（World Journal Group）及其合作夥伴舉辦的活動推廣、市場調查或再行銷（Remarketing）目的。

您的資訊將依照 [世界日報隱私權政策] 處理。

免責聲明 (General Conditions)

主辦方不對任何因網路、設備故障或郵寄延誤導致的參賽失敗負責。

參加者同意若因參與活動或獲得獎品而產生任何受傷、損失或損害，主辦方免於法律責任。

精華 FAQ

  • 活動總獎金為五百美元，採抽獎方式發放。只要完整正確預測八強名單，就有機會從中抽出五位幸運得主，每人可獲一百美元現金獎。

  • 參加者須為美國五十州或華盛頓特區合法居民，且年滿十八歲或居住地法定成年年齡。主辦方員工、合作單位及其直系親屬不得參加。

  • 得獎者會在抽獎後七天內，透過登記時提供的電子郵件或電話通知，並需於七天內回覆確認。若未回覆或無法聯繫，將視同放棄資格。

世界盃

上一則

世界盃／40歲門將失誤後自請退場 烏拉圭成本屆排名最高遭淘汰隊伍

延伸閱讀

2026美國味全兒童繪畫比賽「我生活中的中華文化」投稿時間即將截止！

2026美國味全兒童繪畫比賽「我生活中的中華文化」投稿時間即將截止！
聖荷西聖佩卓廣場 將直播未來1個月所有世界盃賽事

聖荷西聖佩卓廣場 將直播未來1個月所有世界盃賽事
世界盃歡慶據點 洛杉磯紀念體育館「FIFA球迷嘉年華」開幕

世界盃歡慶據點 洛杉磯紀念體育館「FIFA球迷嘉年華」開幕
「大莊家賭場度假村」七月豪華大獎：奔馳G-Wagon或 10萬元現金

「大莊家賭場度假村」七月豪華大獎：奔馳G-Wagon或 10萬元現金

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
李現成為首位在世界盃會內賽（正賽）擔任開球嘉賓的中國藝人。(取材自微博)

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

2026-06-19 16:21
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31

超人氣

更多 >
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手