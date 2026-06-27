2026 FIFA World Cup 競猜活動 現金大獎等著你
活動介紹： 您了解 2026 FIFA World Cup 嗎？世界日報邀請您參加2026 FIFA World Cup競猜大挑戰！只要答對所有問題，就有機會抽中我們精心準備的現金大獎！快來挑戰！
活動獎品： 總獎金為 $ 500。
⚽八強預測（Round of 8 Prediction）
活動時間：即日起至 07/03
參與方式：從48支參賽隊伍中預測最終進入八強的隊伍名單
獎勵機制：
從「完全正確預測八強名單」的玩家中，抽取5名幸運得主
獎金：5名幸運得主各$ 100
如何參加：
點擊連結進入答題頁面：https://usezlife.worldjournal.com/news/detail/news_83367
填寫您的姓名、電話及Email。
提交即完成抽獎資格！
注意事項：
限美國50州居民參加。
每人限參加一次，重複填寫僅採計第一次資訊。
得獎名單將擇日在 usezlife.com 公布。
參加即代表同意個人資料可能用於世界日報相關活動推廣。
主辦方保留以同等價值獎品替代之權利。
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[2026 FIFA World Cup 競猜活動] 活動規則
活動主辦方 (Sponsor) 本活動由 [ez生活網/usezlife.com] (以下簡稱「主辦方」) 主辦。
參賽資格 (Eligibility)
限美國50州及華盛頓特區合法居民參加。
參賽者須年滿18歲（或居住地之法定成年年齡）。
主辦方及其相關企業、廣告與推廣代理機構的員工及其直系親屬不得參加。
限制： 一人只能參加一次。若使用自動化工具或多個帳號重複參加，將被取消資格。
得獎通知與領獎 (Winner Notification)
得獎者將於抽獎後 [7] 天內，透過註冊時提供的電子郵件或電話通知。
得獎者須在 [7] 天內回覆確認。若未能回覆或無法聯繫，視同放棄，主辦方有權抽取遞補得獎者。
個人資訊與隱私權 (Privacy and Data Use)
參加本活動即表示您同意主辦方收集您的個人資料（姓名、地址、郵箱等）。
再行銷用途： 活動中所收集的個人資訊可能用於世界日報集團（World Journal Group）及其合作夥伴舉辦的活動推廣、市場調查或再行銷（Remarketing）目的。
您的資訊將依照 [世界日報隱私權政策] 處理。
免責聲明 (General Conditions)
主辦方不對任何因網路、設備故障或郵寄延誤導致的參賽失敗負責。
參加者同意若因參與活動或獲得獎品而產生任何受傷、損失或損害，主辦方免於法律責任。
活動總獎金為五百美元，採抽獎方式發放。只要完整正確預測八強名單，就有機會從中抽出五位幸運得主，每人可獲一百美元現金獎。 參加者須為美國五十州或華盛頓特區合法居民，且年滿十八歲或居住地法定成年年齡。主辦方員工、合作單位及其直系親屬不得參加。 得獎者會在抽獎後七天內，透過登記時提供的電子郵件或電話通知，並需於七天內回覆確認。若未回覆或無法聯繫，將視同放棄資格。
精華 FAQ
活動總獎金為五百美元，採抽獎方式發放。只要完整正確預測八強名單，就有機會從中抽出五位幸運得主，每人可獲一百美元現金獎。
參加者須為美國五十州或華盛頓特區合法居民，且年滿十八歲或居住地法定成年年齡。主辦方員工、合作單位及其直系親屬不得參加。
得獎者會在抽獎後七天內，透過登記時提供的電子郵件或電話通知，並需於七天內回覆確認。若未回覆或無法聯繫，將視同放棄資格。
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