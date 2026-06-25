3家巴西俱樂部拋橄欖枝 維德角門將沃齊尼亞不怕失業了

維德角隊門將沃齊尼亞在美加墨世界盃表現出色。（新華社）

在美加墨世界盃 上大放異彩的維德角隊（Cape Verde）門將沃齊尼亞（Vozinha）不用擔心賽後失業了。據巴西媒體報導，至少已有三家巴西俱樂部對這位同樣說葡萄牙語的40歲老將拋出了橄欖枝。

在本屆世界盃賽前，沃齊尼亞剛剛結束了與葡甲沙維斯競技俱樂部（GD Chaves）的合同，成為自由球員。據悉，目前已有至少三家巴西乙級俱樂部有意將這位一戰成名的門將收歸麾下，其中包括塞阿拉競技俱樂部（Ceará）、米納斯競技俱樂部（Atlético Mineiro）等。沃齊尼亞之前在葡萄牙踢球時的月薪大概5000歐元，如果能夠成功與巴西俱樂部簽約，他的收入有望大幅提升。

此外，沃齊尼亞在社交媒體上的粉絲數從賽前不到6萬激增至目前超過千萬，已經引起不少知名品牌的注意。巴西媒體稱，至少有一家公司 and 沃齊尼亞的談判已到實質性階段。

沃齊尼亞 and 巴西有著不解之緣。他原名約西馬爾·迪亞斯（Josimar Dias）。在他出生的1986年，世界盃在墨西哥舉辦，當時巴西隊有一位叫作約西馬爾·佩雷拉（Josimar Higino Pereira）的邊後衛大放異彩，成為那屆世界盃最耀眼的球星之一。因此，當小迪亞斯出生時，他的父親就給他也起了同樣的名字，而「沃齊尼亞」其實只是約西馬爾·迪亞斯的綽號。

成年後，他前往安哥拉踢球，球隊中已有一名叫若西馬爾的門將。為了避免重名，他乾脆就用了「沃齊尼亞」這個他小時候很不喜歡聽到的綽號。

因為名字來源以及語言相通的緣故，沃齊尼亞一直很關心巴西的一切，不僅愛看巴西聯賽，也喜歡看巴西肥皂劇。他最喜歡的門將是巴西傳奇門將切尼（Rogério Ceni），最喜歡的歌星是巴西人伊維特·桑加洛（Ivete Sangalo）。