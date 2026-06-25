瑞典人「世足熱」缺勤增 專家建議：兼顧球賽與生活

瑞典球員24日在世界盃F組對陣日本的比賽前參加訓練。(美聯社)

世界盃 開踢，瑞典統計局發布20年間的統計數據發現，球賽期間瑞典人似乎都會罹患「世足熱」，上班族請假或缺勤的可能性大增。各大媒體紛紛推出報導，請專家給不太習慣熬夜看足球的瑞典人一些建議，讓更多人能兼顧球賽與生活。

瑞典缺席2022年在卡達舉辦的世界盃，今年小組賽6場0勝、墊底出局，最後靠歐洲附加賽連過烏克蘭與波蘭才勉強擠進世界盃，是自2018年俄羅斯世界盃踢進8強後首度重返會內賽舞台。

原以為今年世界盃沒事了的瑞典球迷，想不到第一場對突尼西亞的賽事就遇到清晨4點起床的硬行程。各地餐廳、酒吧獲得特許延長營業時間，市政府在廣場上大螢幕直播，甚至連教堂都打開大門歡迎早起的球迷一起幫瑞典隊加油。

各地球迷熱烈應援，賽後統計，有180萬瑞典人都在天亮得差不多了的凌晨4點同步收看了這場比賽，也就是每6個瑞典人就有一個醒著。

熬夜追足球對瑞典人來說不常見，過去幾次重大足球賽事瑞典不是沒入會內賽就是在歐洲舉行，沒有時差問題，這次賽事時差動輒7、8小時，很多球迷要不整晚不睡、要不早起看球。

瑞典媒體賽後實地採訪，有許多人誠實的表示「今天生病」，打算回家補眠。

瑞典統計局（SCB）在世界盃開踢後，根據過去約20年勞動力調查資料進行分析指出，在世界盃或歐洲國家盃等足球大賽進行的夏季週期，員工短期請假或缺勤的機率達27%，高於非賽事期間的19%。

其中年紀較大、瑞典本地出生的人請假機率較高，而有12歲以下孩子的人也比沒有孩子的人請假機率高。

統計局的統計學家約翰松（Lena Johansson）表示，足球歐洲國家盃或世界盃期間的缺勤，雖未必完全是因賽事所致，但統計顯示，在這類大型足球賽事舉行期間，員工缺勤的可能性確實較高。

為了讓不習慣熬夜追世足的瑞典人能夠在球賽與生活中取得健康平衡，瑞典各大媒體也紛紛推出報導，請專家提供如何熬夜看世足又不影響生活的建議。

瑞典晚報（Aftonbladet）訪問的睡眠專家何登霍（Björn Hedensjö）建議，選擇比賽，熬夜看一兩場還好，但是太多的話身體會受不了；熬夜時喝酒也要有限度。

瑞典通訊社（TT）訪問學者諾丁（Maria Nordin）認為，晨型人可以選擇早起看球，夜型人則可整晚不睡。

她表示，熬夜要多喝水，酒精、高脂肪、高糖份的食物都會影響睡眠品質，所以最好避免。她說，熬夜看球後若可以請休假當然最好，不然遵照日常行程或沖個澡都會有幫助接下來一整天的表現。

瑞典日報（SvD）訪問的專家則建議，在重要比賽前幾天多睡一點；午覺時間寧願短不要長；不要半夜吃正餐、飲酒適量；賽後當天不要安排太激烈的行程，最好避免開車。

瑞典在仲夏節當天被荷蘭以1-5的比數痛宰後，將重整旗鼓在26日當地時間凌晨1點出戰日本。瑞典晚報體育版分析，瑞典以成績最好的8支第3名隊伍進入32強淘汰賽的機率很大，就算瑞典輸球，只要日本進球數不要太多也有機會。根據晚報體育版的線上調查，已有69%的民眾表示會熬夜加油。