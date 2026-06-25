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世界盃╱求晉級…南韓球迷喊「要當日本人」為宿敵加油

世界新聞網╱即時報導
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南韓隊24日不敵南非，球迷難掩失望。（新華社）
南韓隊24日不敵南非，球迷難掩失望。（新華社）

世界盃分組賽最後一輪，南韓隊以0比1不敵南非隊。如此一來，南韓隊能否挺進淘汰賽，將完全取決於其他分組的比賽結果。

其中最關鍵的比賽，當屬25日晚上7點日本對陣瑞典之戰。南韓隊目前需要寄望日本隊至少淨勝瑞典隊兩球，如此一來，瑞典隊的得失球差將低於-1，進而在各組第三名積分榜上被南韓隊反超。這項攸關晉級的精密數學計算，導致南韓球迷不得不破天荒地為他們的「宿敵」日本隊加油助威。

據韓聯社報導，在此背景下，南韓球迷們紛紛喊出「日本加油」的口號。

在線上平台不斷出現「明天我就是日本人」之類的貼文，表示將在日本對瑞典的比賽中為日本隊加油。社群媒體和網路社群中，也流傳著列出南韓球迷在剩餘分組賽第三輪中需要支持的國家隊貼文。

該貼文中不僅包含了「武士藍，衝啊！（Samurai Blue, ike!）」、「加油，澳洲隊！（Go Socceroos!）」等各國應援口號，還包含了「如果巴拉圭以2球優勢領先澳洲，就改國籍為巴拉圭加油」、「不管誰贏，只要進球就好」等調侃內容。

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