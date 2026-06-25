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已看了國家隊543場比賽 墨西哥超級球迷「糖果」第11次參加世界盃

編譯彭馨儀／即時報導
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在墨西哥世界盃擊敗南韓隊之後，老少球迷依然在球場外排起長隊，爭相赫克多．查維斯((Héctor Chávez)及其墨西哥帽(Sombrero)合影。

美聯社報導，查維斯也被稱為「糖果」(Caramelo)，在墨西哥的知名度不亞於國家隊隊員。

查維斯說，18日在瓜達拉哈拉(Guadalajara)是他看「三色軍團」(El Tri)的第543場比賽。自1986年墨西哥上一次主辦世界盃以來，他就一直跟隨球隊走遍世界。

如今，在個人的第11次世界盃上，他身邊是21歲的兒子，與父親同名也叫赫克多．查維斯(Héctor Chávez)，綽號「小糖果」(Caramelo Jr.)。父子倆都戴著印有自己暱稱的墨西哥帽，在球場格外引人注目。

「這是兒子的第5屆世界盃了，」64歲的查維斯說，第一次看國家隊比賽是在1986年2月19日，當時墨西哥在首都對陣蘇聯。他的第一場世界盃比賽則是同年6月3日對陣比利時。

儘管這次是在家鄉舉辦世界盃，查維斯說，「一些平常陪我的朋友這次都沒能來這史上最貴的世界盃，我必須打破存錢筒，在家人支持下才能來看球。」

儘管查維斯人氣很高，但他在墨西哥並非人人都喜歡他。批評者認為他受到過多關注，並質疑他究章是在宣傳自己還是國家隊。他曾多次將帽子扔進場內而惹惱一些球迷，包括上周在墨西哥城舉行的哥倫比亞對陣烏茲別克的比賽中。

「如果有人批評你，那是因為你做得好。我們盡量不去理會，」小糖果說。

許多球隊都有超級球迷。像是西班牙有卡塞雷斯(Manuel Cáceres)，自1982年就追隨國家隊，已於去年去世。巴西則有費爾南德斯 (Clóvis Acosta Fernandes) ，已於2015年過世。

而這次，查維斯說鐵粉球迷因票價過高而被世界盃拒之門外，「那些在整整90分鐘內吶喊助威的死忠球迷，已無法再玩人浪，就是因為少了很多鐵粉。為什麼少這些球迷？因為他們負擔不起這麼貴的門票。」

精華 FAQ

  • 查維斯是墨西哥知名超級球迷，這次在家鄉觀看世界盃，已是他第11次參加世界盃。他自1986年起追隨國家隊，累積觀賽達543場。

  • 查維斯21歲的兒子也叫赫克多．查維斯，綽號「小糖果」。父子倆都戴著印有暱稱的墨西哥帽同行，兒子這次已是第5屆世界盃。

  • 查維斯認為票價過高，讓許多真正支持球隊的鐵粉無法進場。他說少了這些長期吶喊助威的球迷，球場氣氛與應援文化都受到影響。

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